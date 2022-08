La gira europea de James Leg pasará por A Coruña

John Wesley Myers, o lo que es lo mismo, James Leg, llegará a la sala Mardi Gras el día 22 de septiembre.

Un tipo habituado a manejarse en humeantes tugurios y recogidos garitos a pesar de un meritorio currículum en el que encontramos referencias como Black Diamond Heavies, The Immortal Lee County Killers, Cut In The Hill Gang o su propia etapa en solitario que arrancaba en 2011 con la publicación “Solitary Pleasure”, un estreno donde seguía indagando en las turbulentas raíces del blues y en las convulsiones del punk.

Su última aportación al mundo del disco se llamaba “Blood On The Keys”, tiene seis años y podría ser el núcleo de sus setlist, pero el tejano tiene un listado de composiciones de tal calibre que resulta difícil aventurar qué rumbo tomará.