'Fillos do vento: A RAPA', seleccionada para la sección inmersiva del Festival de Cannes

La obra inmersiva 'Fillos do Vento: A RAPA', dirigida por el gallego Brais Revaldería, participará en la sección especial para ese tipo de proyectos del Festival de Cannes.

Se trata de una producción hispano-estadounidense dirigida por el cineasta gallego y centrada en 'a rapa das bestas', la fiesta anual de los caballos salvajes en las montañas de Galicia.

Revaldería ha ganado dos premios Emmy: en 2018 por la experiencia inmersiva de la serie de HBO Westworld y en 2013 por el programa de televisión Recipe for Change: Standing Up to Antisemitism; y un León de Oro de Cannes Lions en la categoría de experiencias inmersivas, también por Westworld.

Esta obra forma parte de las nueve seleccionadas para la competición en esta sección, en la que también se exhibirán otros siete proyectos (16 en total, procedentes de nueve países).

El director francés Luc Jacquet y la artista experimental estadounidense Laurie Anderson destacan entre los miembros del jurado de esta sección inmersiva.

La realizadora británica Martha Fiennes, la escritora francesa Tania de Montaigne y el creador japonés de videojuegos Tetsuya Mizuguchi serán los restantes miembros del jurado.

La sección inmersiva debutó en 2024 y continúa este año para presentar "nuevas formas de narración a través de experiencias a nivel espacial y sensorial", destacó el Festival en un comunicado.

"Al prescindir de la pantalla y de la narración cinematográfica tradicionales, las obras inmersivas invitan al espectador a entrar en la narrativa y a menudo a interactuar con ella", añadió.

El premio a la mejor obra inmersiva se entregará el 22 de mayo. La 78 edición del Festival de Cannes se celebrará del 13 al 24 de ese mes.