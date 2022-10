Festigual celebra su sexta edición con El Langui, Sisters in the House, Yllana o Teatro Valacar

Festigual, el festival que celebra la diversidad, regresa la próxima semana con su sexta edición, en la que participarán, entre otros, el grupo teatral Valacar, Yllana, Sisters in the House o El Langui.

La primera de las actividades será el próximo día 25, con un taller de Dj Inlusivo de Negus, en el centro Ágora, que se repetirá los días 8 y 15 de noviembre.

Experimentadanza también hará acto de presencia los días 26 y 27, en el Ágora, con su espectáculo 'Distopía', dirigido a los alumnos de centros escolares.

El 2 de noviembre, Náufragos Teatro llevará su 'Hugo' al centro cívico de Os Mallos; mientras que el 4 la Domus acogerá el espectáculo 'Miradas diversas de A Coruña'. Seis días después, el 10, la orquesta de cámara Demusicade actuará en el Colón.

Durante todo el mes de noviembre se sucederán más actividades, como la realización de un grafiti inclusivo, una masterclass y espectáculo de Pedro Rubín, la actuación de Valacar y la exposición de la Sociedad Filatélica (en Durán Loriga del 17 de noviembre al 8 de diciembre).

'Campeones de la comedia', de Yllana, se representará el día 24 en el teatro Colón, mientras que la gala 'Música baixo as estrelas' con Sisters in the House o Sophie Simonds será el 30 en el Rosalía. El Langui cierra la programación el 3 de diciemrbe con un concierto en el Ágora.

Este año, el concurso que acompaña el Festigual será de relatos, bajo el sobrenombre de 'Concurso de Contos Agochados', cuyas bases se pueden consultar en la web del festival.