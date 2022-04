La música se echa a las calles coruñesas de la mano del ciclo de conciertos de Km C

La música regresará a las calles coruñesas esta primavera, y continuará en ellas durante el verano, de la mano del ciclo de conciertos de Km C, la plataforma cultural de Estrella Galicia.





La entidad propone una serie de actuaciones en tres plazas céntricas de la ciudad: la de José Sellier, la de Azcárraga y el Campo da Leña. El objetivo que buscan es simple, “animar las terrazas coruñesas durante toda esta primavera”, al tiempo que continúan con el apoyo al sector cultural, raíz del nacimiento de esta plataforma.





Grupos y artistas como Allova, True Mountains, Astrogirl, Los Mecánicos, Crimson & Clover, Ángeles Dorrio o Carolina Rubirosa, entre otros, forman parte de este programa que animará las calles coruñesas y que se puede consultar al completo en la página web.









Programación completa

La programación del ciclo dará comienzo este mismo sábado, con una doble cita en la plaza de José Sellier: primero, a las 13.00 horas, el concierto de Allova y, a las 20.00 horas, el de Lora.





Ya el siguiente fin de semana, en la plaza de España, será el turno de Sokie y Adhara & Ritman, el sábado, y de Carolina Rubirosa, el domingo.





El 14 la acción musical se trasladará a la plaza de Azcárraga, donde actuarán el sábado Ángeles Dorrio y Greasy Belly, mientras que la sesión del domingo la protagonizarán Stardust Trio.





El 21 y 22 de mayo el ciclo regresará a José Sellier, con Félix Arias, Elman y Astrogirl; el 28 y 29 volverá a la plaza de España, donde actuarán Color & Confusion, The Nunzia’s Rock Band y Crimson & Clover.





Ya en junio, Muskat Rumblers, Chekan y The Carlos Childe Band actuarán en Azcárraga los días 4 y 5; el 18 y 19, Madame Bird, Rockers go to hell y Marián Ledesma & Tinaquero Brothers, en la plaza de España; y el 25 y 26 actuarán True Mountains, En casa del herrero y Los Mecánicos, también en la plaza de España.





Los días 2 y 3 de julio están previstas las últimas actuaciones, por el momento: Hexany, Silvia Penide y Audrä en José Sellier. El ciclo, además se expandirá por el área metropolitana coruñesa.