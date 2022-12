O Son do Camiño pone a la venta este miércoles los 'Abonos Fieis' desde 69 euros

El festival O Son do Camiño pone a la venta a las 13,00 horas de este miércoles los 'Abonos Fieis' para su cuarta edición con un precio desde 69 euros, según ha publicado la organización del evento en sus redes sociales, un día después de confirmar las fechas, que serán el 15, 16 y 17 de junio en el Monte do Gozo de Santiago.

Sin artistas confirmados, el festival ha señalado que este cupo de abonos va "especialmente dedicado a aquellos que peregrinan años tras año hasta O Son do Camiño, sea cual sea el cartel" y ha avanzado que esta edición tendrá 50 artistas y tres escenarios.

El evento batió el año pasado todas sus marcas, ya que unas 40.000 personas asistieron diariamente durante los tres días de festival a los casi 50 conciertos que conformaban el cartel.

En las ediciones celebradas desde el año 2018, O Son do Camiño ha contado en sus escenarios con artistas nacionales e internacionales de la talla de Martin Garrix, The Hives, C. Tangana, Duki o Jhay Cortez.