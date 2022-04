Carolina Iglesias: “Volver y encontrar un aforo con 6.000 personas que quieren verte, es muy, muy fuerte”

Hace solo unos meses, Carolina Iglesias y Victoria Martín llenaron el auditorio de Palexco con “Estirando el Chicle Live”, el próximo 7 de mayo, en el marco del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU), ofrecerán un nuevo show en el Coliseum, en un día que Iglesias señala como uno de los “más importantes” de su vida.





¿Qué se va a encontrar quien vaya a verlas al Coliseum?

Se va a encontrar un show que nunca hemos hecho antes, porque solo vamos a hacer este espectáculo en A Coruña. Nos llevamos a las tres colaboradoras, que solo van a actuar en el Wizink Center y en el Coliseum, va a haber un preshow musical sorpresa que la gente va a flipar, osea, no somos nosotras cantando (ríe). Será un espectáculo de comedia que hemos convertido en una fiesta, la gente se lo va a pasar muy bien y va a salir de muy buen rollo. Y, además, yo creo que va a ser uno de los días más importantes de mi carrera y de mi vida, vamos a intentar que la gente lo sienta como los sentimos nosotras.





Actúa en casa, en un Coliseum casi agotado ahora mismo.

Ya cuando estuvimos en diciembre, en Vigo y A Coruña, fue un fin de semana muy especial, pero que también te revuelve muchas emociones, sobre todo porque, al final, me fui de Coruña a los 18 y volver después de diez años, habiendo construido todo esto... Yo me fui allí (Madrid) con amigos contados con la mano y de repente volver y encontrar un aforo de 6.000 personas que quieren verte es muy, muy fuerte, pero es muy especial. Y, también, que mi familia, que es la que me ha apoyado, esté entre el público y poder demostrarles que todo esto mereció la pena, es muy especial.





Esta será una de las últimas fechas del espectáculo en vivo, que acabará en unos meses en el Wizink. Visto el éxito, ¿por qué acabar ahora?

Para cuidar el origen de todo, que es el podcast (“Estirando el chicle”). Es cierto que nos va super bien, todas las fechas que salen, se venden, están siendo unas experiencias super buenas. Pero, al final, esto surgió un poco improvisado, cuando se fueron levantando restricciones pensamos que sería guay conectar con el público que nos escuchaba durante la pandemia... y el Wizink Center es un logro mucho más grande de lo que podíamos imaginar, porque es el primer espectáculo no musical que vende todas las entradas en menos de un día. Pero no es que no seamos ambiciosas, es que esto no es lo que estaba planeado, ha sido una experiencia preciosa, pero para cuidar el podcast, creemos que lo mejor es no saturarnos nosotras, ni a la gente, y priorizar el formato, que es lo más importante que tenemos. Y no es que estemos diciendo esto para asustar y de repente volver el año que viene (ríe).





En uno de sus programas, con Ana Morgade, le preguntaban sobre sus referentes, ¿pero cuales han sido los suyos?

Los referentes de mujeres que hemos tenido han sido más escasos. No porque no existiesen, sino porque no eran tan visibles. Para mí, Ana Morgade ha sido una figura super importante, igual que lo fueron Silvia Abril, Eva Hache o incluso Paz Padilla. Y luego muchos más, Luis Piedrahita, por ejemplo, ha sido un referente importantísimo para que yo me dedicase a la comedia. Ahora sí que siento que estamos en un momento en el que somos más visibles, que más compañeras se animan a hacer comedia y, ahora le puedes preguntar a una chica cuantas cómicas conoce y te puede decir más de diez o quince.





Se pueden incluir ambas entre esas referentes para las nuevas generaciones.

Es mucha responsabilidad, intentamos no pensar mucho en ello. Pero si de verdad sirve para que lo tengan más fácil de lo que lo hemos tenido nosotras, merecerá la pena 100%. Si esto sirve para que, si tienes una inquietud, te juntes con tus amigas a hacer cosas, ya significa todo para nosotras.