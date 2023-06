"As bestas" de Sorogoyen inaugurará el Festival de Cine de las Américas de Nueva York

La premiada película “As bestas” (Las bestias) del cineasta español Rodrigo Sorogoyen inaugurará la décima edición del Festival de Cine de las Américas de Nueva York el próximo jueves 15 de junio en el Instituto Cervantes, según informó hoy la organización.



El festival incluirá ocho largometrajes y más de treinta cortometrajes que “celebran la rica diversidad de historias, idiomas y culturas de las Américas” y cerrará el 22 de junio con “Fancy Dance” de la cineasta indígena séneca/cayuga Erica Tremblay en el Museo Nacional del Indio Americano, una de las salas donde se proyectarán las películas.



Los cortometrajes del evento (TAFFNY, por sus siglas en inglés) participan en una competencia por el premio de las Américas, dedicada a la promoción y exhibición de obras audiovisuales cortas de cineastas emergentes que retratan las inquietudes contemporáneas de la región.



La directora artística de TAFFNY, Diana Vargas, dijo que este año las obras enfatizan con temas como “la migración, la mujer en su lucha y las comunidades de pueblos originarios, que cada vez tienen una voz más fuerte para reclamar su visibilidad y las injusticias que enfrentan”.



Procedentes de 17 países, los filmes incluyen los documentales “Reclaiming our power”, de Marta Bautis; “Las abogadas”, de Victoria Bruce, y “Leyenda viva”, de Martin Nova; la película de animación “Home is somewhere else” de Jorge Villalobos y Carlos Hagerman; y el filme de ficción “Sublime”, de Mariano Biasin.



TAFFNY, cuyos eventos son gratuitos y abiertos al público, es iniciativa de la División de Estudios Interdisciplinarios del Centro para la Educación de los Trabajadores del City College of New York (CUNY) y cuenta con la colaboración del Instituto Cervantes, el Museo Nacional del Indio Americano y el Consulado Argentino en Nueva York.