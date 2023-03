"As Bestas" galardonada como el mejor guion de 2022 en los premios ALMA

Los Premios del Sindicato de Guionistas ALMA han galardonado este jueves a "As Bestas", "La Ruta", "Cachitos de hierro y cromo", "Saber y Ganar", "Amar es para siempre", "No me gusta conducir", "Competencia oficial" y "A las mujeres de España. María Lejárraga", como los mejores guiones de 2022.

La ceremonia de entrega de premios ha reunido a los creadores de las mejores producciones de la industria en España y ha entregado el premio de honor a la victoria en los tribunales de 22 guionistas en defensa de sus derechos y los de todo el colectivo.

De esta manera, la junta directiva del sindicato que concede este galardón ha querido poner en valor el compromiso de estos profesionales, quienes, "a pesar de los obstáculos y riesgos, han proporcionado un antecedente judicial sólido para que más guionistas reclamen sus pagas extras, que algunas productoras intentan escamotear".

La celebración de los premios del sindicato de guionistas de España ha congregado a representantes de la creación audiovisual y las instituciones en torno a la figura del guionista y su papel en la autoría y desarrollo de series, programas, documentales y largometrajes, en un acto que ha estado conducido y guionizado por Javi Valera y Yaiza Nuevo en los Teatros Luchana de Madrid.

Cerca de 150 profesionales, guionistas de 24 producciones para el cine, la televisión y las plataformas audiovisuales, conformaban la lista de nominaciones a estos premios, creados con el objetivo de reconocer anualmente su trabajo en las mejores obras audiovisuales producidas en España y estrenadas o emitidas en nuestro país durante el año precedente.

El premio al mejor guion de largometraje de comedia ha sido para Mariano Cohn, Andrés Duprat y Gastón Duprat por "Competencia oficial"; Largometraje Dramático: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por "As bestas"; Largometraje Documental: Laura Hojman por "A las mujeres de España. María Lejárraga".

El mejor guion a la Serie de Comedia ha ido a manos de Borja Cobeaga, Juan Cavestany, Mar Coll, Borja Glez. Santaolalla, Diana Rojo y Valentina Viso por "No me gusta conducir"; Seria Dramática: Roberto Martín Maiztegui, Borja Soler, Clara Botas, Silvia Herreros de Tejada y Pablo Remón por "La Ruta".

El mejor guion de Serie Diaria ha sido para Verónica Viñé, Ángel Agudo, Beatriz Duque, Bárbara Alpuente, Julia Altares, Casandra Balbás, Tirso Conde, Óscar Corredor, Mercedes Cruz, Paco de Campos, Covadonga Espeso, Pablo Fajardo, Miriam García Montero, Arianna Martín Carmassi, David Méndez, María José Mochales, David Paniagua de Paz, Olga Salvador, Aitor Santos, Macu Tejera, Ángel Turlán y Virginia Yagüe por "Amar es para siempre".

El premio Alma al Mejor Guion de Programa lo han obtenido Alejandro Alcaraz, Pablo González Batista, Nacho Gómez Hermosura, Manu March, Toño Pérez, Arantxa Soroa y Antonio Vicente por "Cachitos de hierro y cromo" y el de Concurso Marisa Pérez, Lourdes Alegre, Aram Bonmatí, Armonía Gustems, Jesús Martínez, Marc Montañés, Marina Ortuño, Albert París, Mireia Pou, Mireia Ubero y Mireia Uribesalgo por "Saber y ganar".

En el sindicato Alma es la mayor organización profesional de guionistas en España, en la que se encuentran más de 850 guionistas de cine y televisión, de ficción, no ficción, y programas.