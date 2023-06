El musgo luminoso, especie del año en la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesa e Terras do Mandeo y el grupo Naturalista Habitat celebraron este sábado una jornada en la Rectora de Celas, de Culleredo, en el marco de la iniciativa "Especie do Ano na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo".

Este año 2023, la especie escogida es un tipo de musgo, el Schistostega pennata, el musgo luminoso o, como le llaman en Inglaterra, Goblin's Gold (oro de los duendes). Se trata de un musgo que tapiza las paredes y suelos de zonas oscuras y cuando es iluminado brilla con una luz verde esmeralda.