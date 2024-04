"Gilipollas", denuncia el BNG de Culleredo que les llamó el secretario del PSOE

El BNG de Culleredo ha denunciado que durante el último pleno municipal el secretario de organización del PSOE del municipio llamó "gilipollas" a viva voz a Tono Chouciño, portavoz de los nacionalistas.

Según aseguran, el grito procedía del público y se dio en uno de los primeros puntos del orden del día. "O insulto foi escoitado por todas as persoas presentes na sala e así o fixeron constar os concelleiros dos demais grupos", aseguran.

Entonces, la concejala del Bloque Bea Pérez tomó la palabra para exigir que el alcalde pusiese orden. "Mais Riobóo desculpouse dicindo que el non oira nada, polo que non expulsou esa persoa nin tivo interese en poñer orde na sala. O acusado acabou aceptando que o dixera pero non houbo desculpa formal", denuncian.