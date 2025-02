Fondo pesar en Culleredo por Antonio Justo, un dos fundadores da Agrupación de Protección Civil

O Concello de Culleredo amosa o seu fondo pesar polo falecemento, no día de hoxe aos 67 anos de idade, de José Antonio Justo Domínguez, traballador do Servizo Municipal de Emerxencias ata o ano pasado e un dos fundadores da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.





No ano 2000, foi unhas persoas que conformou a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, rexistrada co número 1 na Xunta de Galicia, sendo responsable das campañas contra lumes forestais do Concello de Culleredo ata o 2008. Desde ese ano e ata 2015 desempeña a xefatura de dita agrupación.





No 2008 ingresa no Servizo Municipal de Emerxencias, no que desenvolve as súas funcións ata a súa xubilación, en abril de 2024.





O Concello de Culleredo destaca o gran traballo que desenvolveu Antonio nun servizo público esencial de seguridade e asistencia á cidadanía, atendendo incidencias de todo tipo cunha enorme dedicación.





O Goberno local transmite as súas condolencias e ánimos á familia e persoas achegadas en nome da cidadanía de Culleredo.