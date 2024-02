Absuelto un hombre acusado de agredir sexualmente a una conocida en su domicilio de Santiago

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un hombre acusado de una presunta agresión sexual en su domicilio familiar de Santiago a una conocida.

El fallo, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), hace referencia a unos hechos que Fiscalía situó en la madrugada del 23 de agosto de 2018 en el domicilio familiar del procesado y sus padres, situado en Santiago de Compostela, donde se encontraba también desde hacía meses la denunciante.

El Ministerio Fiscal calificó los hechos, por los que formuló acusación, como un delito de agresión sexual. Lo hizo como consecuencia del relato de hechos de su escrito conforme al cual "el acusado agarró del pelo" a la mujer "empujándola contra una mesa haciendo que se golpeara el costado" y logrando mantener relaciones, pese a la oposición, relata, de la víctima.

El fallo incide en que "no se practicaron pruebas periciales con el objeto de examinar la posible existencia de una huella psíquica o de valorar la credibilidad del testimonio, pues, aunque acordadas" la víctima "no compareció y no existen testigos directos".

Entre otras cuestiones, el fallo alega que la declaración de la víctima "no puede estimarse corroborada de forma satisfactoria por el informe médico forense".