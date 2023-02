Gatocan denuncia que Miño coacciona a una pareja con discapacidad para que se deshaga de sus gatos

La protectora Gatocan denuncia que el Ayuntamiento de Miño coacciona a un matrimonio con discapacidad para que deshaga de sus gatos. El problema radica en la prestación del servicio de ayuda a domicilio que reciben Ana y Joaquín, la pareja afectada, ya que desde el Concello se les retiró este servicio hasta que se deshagan de los gatos con los que viven, señalan desde la protectora.

"Ana y Joaquín son una pareja con discapacidad que vive en una humilde casa con aproximadamente doscientos metros de jardin en el que comparten espacio catorce gatos y dos perros. Ana sufre disnea y tiene reconocida una incpacidad del setenta y siete por ciento. Joaquín a causa de la poliomielitis se encuentra postrado en una cama y tiene reconocida una incapacidad del sesenta y siete por ciento. Tambien padece neuralgia del nervio trigémino. Ayer Joaquín, desde el hospital en el que se encuentra ingresado en este momento debido a complicaciones con su medicación del trigémino, se puso en contacto con la presidenta de Gatocan para comunicarle que sin aviso previo el Ayuntamiento de Miño le habia suspendido el servicio de ayuda a domicilio, al que logicamente tienen derecho", afirman desde Gatocan.

La protectora asegura que los gatos ya estaban en el hogar cuando se les concedió la ayuda y que, además, los animales desde hace ya meses están todos castrados y desparasitados por Gatocan por lo que no se van a reproducir y la colonia no va a aumentar.

Lo que hizo la presidenta de Gatocan, ante la petición de auxilio de Joaquín, fue ponerse en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Miño, donde, en su opinión, "de forma prepotente y despótica le comunicaron que no era cosa de su incumbencia".

Beatriz Martín, presidenta de Gatocan, opina, que el Ayuntamiento "en lugar de ayudar a quien lo necesita, en lugar de cumplir con las obligaciones que recomienda la ley 4/2017 de tres de octubre de Bienestar Animal en Galicia, coacciona a personas necesitadas de ayuda, y amantes de los animales, para que se deshagan de ellos". Sea como sea y según nos Beatriz nos comenta “desde mi ignoracia, no parece lícito suspender unilateralmente un servicio de ayuda a domicilio, entiendo que concedido mediante una resolución y en base a determinadas premisas e informes, en los que no creo que estuviera contemplada la tenencia o no de animales domésticos, además, debidamente esterilizados”.