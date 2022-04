La Diputación asiste a los municipios para optar a las ayudas del Gobierno

La Diputación de A Coruña ha sido la primera administración en abrir una oficina específica “para xestionar os proxectos vinculados ás axudas do Plan de Impulso á Rehabilitación de Edificios públicos (Pirep)” activado por el Gobierno de España y vinculado a los Fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).



Este espacio, denominado Next Deputación, abrió en A Capela para asistir a los ayuntamientos en la solicitud de las subvenciones convocadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.



En este sentido, el presidente de la institución, Valentín González Formoso, señaló que la oficina permitirá “que os pequenos muncipios que non dispoñan da capacidade técnica para redactar, preparar e presentar os proxectos dirixidos ao Pirep, poidan facelo co apoio técnico da Deputación da Coruña”. Así lo explicó durante el encuentro que, acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones Conde, y la subdelegada en A Coruña, María Rivas, mantuvo con los alcaldes coruñeses para informarles tanto del Pirep como de otras actuaciones en materia de vivienda impulsadas desde Madrid.









Cuantías





La convocatoria asciende a 600 millones de euros y se integra en un ambicioso Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación, con hasta trece líneas de acción y más de 1.800 millones de presupuesto para o período 2022-2025.



En este sentido, Miñones habló de “unha “oportunidade única” para los ayuntamientos, a los que animó a presentar solicitudes: “O municipalismo e clave para que todos os programas cheguen á veciñanza”, intervino el delegado del Gobierno en Galicia.



Dentro de las aportaciones destinadas a la rehabilitación de viviendas públicas dirigidas a los ayuntamientos, la cuantía máxima por actuación es de 3 millones de euros, si bien “os concellos de mais de 50.000 habitantes poderán presentar ata cinco proxectos; os de entre 50.000 e 20.000 habitantes, tres proxectos, e os de menos dous proxectos”, detalló Miñones. De esta manera, “cidades como A Coruña poden optar ata 15 millóns de euros e outros concellos como Culleredo poderán chegar ata os 9, mentres que o resto ata un máximo de 6”.



Con cargo al Pirep se financiarán intervenciones encaminadas a la optimización energética, la accesibilidad y la sostenibilidad en instalaciones destinadas a albergar servicios administrativos, en las asistenciales, educativas, deportivas, sanitarias o culturales, de acuerdo con las disposiciones aprobadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).









Líneas





La convocatoria se articula en dos líneas de ayudas, siendo la la primera, con un presupuesto de 250 millones de euros, la que se dirige a financiar la rehabilitación de inmuebles cuya recepción de obra se realice antes del 30 de septiembre de 2024.



En este caso, los requisitos para optar a ellas serán los de la propia convocatoria y las propuestas se pueden presentar hasta el lunes 25 de abril de 2022.



La segunda contará con 350 millones y permitirá llevar a cabo “proxectos de renovación que finalicen antes do 31 de marzo de 2026”. Para estas, el plazo acabará el día 3 de julio de 2022 en tanto “haberá que cumprir dous requisitos adicionais á convocatoria: que o orzamento da obra sexa igual ou superior a 50.000 euros, que a superficie na que se vaia intervir supere os 1.000 metros cadrados ou que o grao de intervención sexa superior a 500”.



Desde el departamento que dirige Raquel Sánchez, las solicitudes serán evaluadas siguiendo criterios de calidad, solidez, gobernanza, enfoque integral, innovación y oportunidad, y también se primará la calidad arquitectónica y la racionalidad de oportunidad de cada proyecto.