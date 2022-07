Curtis expedienta a un vecino por levantar una construcción en una vía municipal

El Ayuntamiento de Curtis abrió un expediente de reposición de la legalidad urbanística por la ocupación “dunha pequena construción e unha fosa nun viario público de titularidade municipal”, situado en A Graña.

Los responsables municipales aseguraron que no disponen de los correspondientes títulos urbanísticos y tampoco pueden ser legalizados por su situación dentro del dominio público, “como é neste caso a vía municipal”, apuntaron desde el Gobierno de Javier Caínzos.



El expediente se notificó al titular de las actuaciones, que ahora dispone de un plazo de diez días para formular las alegaciones que estime pertinente siendo en este caso la única vía posible “o derrubamento de ambas obras xa que ditas actuacións non son compatibles co ordenamento urbanísticos e polo tanto non son legalizables”, explicarom desde Curtis antes de aclarar que pasado este plazo estudiarám “que tipo de actuacións levará a cabo en base a Lei do Solo de Galicia para que se restaure a realidade física alterada e a orden xurídica vulnerada xa sexa mediante a imposición de multas coercitivas ata que o titular proceda a demolición ou execución subsidiaria”.