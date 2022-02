La campaña “Queremos Tren” continúa sumando adhesiones

En medio del enorme malestar vecinal por la situación del servicio de autobús entre A Coruña y Ferrol, se intensifica la campaña “Queremos Tren”, con la que el BNG aspira a sumar adhesiones entre la ciudadanía a las solicitudes de modernización de las vías y de movilidad en As Mariñas. Con esta intención, los nacionalistas instalaron un expositor en el Feirón de Miño donde, además de informar, “recollemos sinaturas” para esixir que se reverta o proceso de desmantelamento da rede ferroviaria galega, que conlevou a supresión de servizos e a eliminación de estacións e apeadeiros e que se viu agravado como efecto da pandemia da covid”, apuntaron desde el BNG.



En este sentido, la campaña impulsada por los nacionalistas defiende “unha mobilidade que responda ás necesidades da nosa veciñanza, que una Betanzos cos concellos das Mariñas e coas cidades da Coruña e Ferrol”.



En cuanto al trazado entre Ferrol y A Coruña, solicitan su modernización que, en su opinión, pasa por “a electrificación e dupla vía e construción do bypass de Infesta para favorecer o emprego do ferrocarril en toda a zona urbana A Coruña-Ferrol, acurtando tempos de viaxe entre as dúas cidades e articulando a comunicación entre os diferentes concellos da nosa comarca”, explica el BNG



En todos los casos, son obras demandadas durante decenios, tanto por los nacionalistas como por distintos colectivos vecinales, pero siguen sin acometerse a pesar de los anuncios que, respecto a alguna de estas actuaciones, realizó el Gobierno de España.



En el municipio miñense, tras la supresión de frecuencias de tren y de autobús, los vecinos no disponen de un transporte público acorde a sus necesidades, por lo que “reclamamos un tren digno e de calidade e que se revisen as concesións de transporte para garantir as frecuencias necesarias”, indicaron desde Miño.