Betanzos presenta un presupuesto de 11,7 millones, un 14% más que en 2022

El Presupuesto Municipal de Betanzos para este 2023 ascenderá a 11,7 millones de euros, según adelantó la alcaldesa, María Barral. El documento se elevará a pleno este mes y, de acuerdo con las indicaciones de la mandataria,m "trátase dunhas contas axustadas á realidade e nas que se fai fincapé na inversión e no gasto social", características esenciales de la "forma de facer política deste Goberno local", aseguró Barral.

El anterior era de 10.347.938,85 euros, con lo que aumenta en 1.443.629,38 en términos nominales, y en porcentuales, casi 14%.





Inversión

En el apartado de gastos, el Gobierno de Betanzos destacó el "aumento de inversión dun 123,89%", motivado principalmente por la inclusión de ls Fondos Next Generation. Así, las inversiones reales se elevan hasta los 2.864.130,36 euros, "o que supón o 99,31% do total de operacións de capital" ampliándose de manera considerable respecto a 2022.





Aquí se recogen obras como la reforma de la instalación eléctrica del Museo das Mariñas y la del Mercado de Abastos de Betanzos. No aparece el ‘pump track’ solicitado por los vecinos, pero porque "se está a elaborar o proxecto de construción (...) sendo a previsión, unha vez finalizado e que se coñeza o seu importe, incluilo no marco do Plan Adicional da Deputación da Coruña ou financialo con remanente de tesourería para gastos xerais", añadió Barral.





Tampoco se recoge las actuaciones del POS 2023 "ao estar pendentes de definir con detalle os proxectos a incluír no momento que se elabora este documento", apuntan desde Betanzos.









Personal

Los gastos de personal se elevan a 5.042.571,16 euros, lo que supone el 56,61% del total de gastos corrientes, y presenta un aumento de 192.564,29 sobre el 2022. "Estas retribucións foron calculadas tendo en conta o disposto na Lei 31/2022, do 23 de decembro retribucións de Presupostos Xerais do Estado para 2023", detalló también el Gobierno de Betanzos.





Sí desciende el gasto en bienes y servicios, que se sitúa en 3,2 millones, un 7,82% menos que en 2022. En este sentido, indicaron que se trata "de atender aos gastos necesarios de funcionamento da entidade e de garantir as obrigas derivadas dos contratos acordados polo concello".









Servicios

Así, se mantiene el gasto derivado de la contratación del Servizo de Axuda no Fogar así como las aplicaciones necesarias para poder prestar "os servizos públicos esenciais dos veciños de Betanzos".





Además, en la línea del anterior, se apuesta por la protección y promoción social con las aportaciones precisas "para continuar cos programas do servizo de transporte adaptado, actividades dirixidas a axudar no marco da drogodependencia", ademñas del SAF, que se refuerza y mantiene el gasto "mediante a inclusión del POS+ Adicional para Gastos Sociais Extraordinarios de 2023".





En materia de educación se contempla crédito para mantenimiento del CEIP Vales Villamarín "e a aplicación necesaria para o servizo de comedor da escola infantil e continuar coa xestión do comedor do Vales Villamarín". 