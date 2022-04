Betanzos inicia la restauración de los escudos de la casa consistorial

Betanzos acaba de iniciar las obras de restauración de los escudos de la casa consistorial, tanto de los situados en el interior como de los tres exteriores, que emulan a los de A Porta da Vila. Unos elementos de “indudable valor histórico y artístico que abarcan múltiples épocas”, desde los originales de la primitiva sede municipal, de estilo renacentista, hasta los añadidos al diseño neoclásico de Ventura Rodríguez en el último tercio del siglo XVIII.





Estos últimos, policromados sobre unos sillares superpuestos, están dispuestos en dos hiladas y rematados por unas piezas troqueladas que se ajustan a la forma de la corona que los timbran, apuntaron desde el Gobierno de María Barral. En su caso, la intervención consistirá en el saneamiento superficial de las piezas y de las policromías, y su posterior consolidación reintegrándolas con acuarelas, detalló el Ayuntamiento de Betanzos.





Los escudos del interior están situados en el zaguán y se corresponden con los Betanzos, del Reino de Galicia y del de Carlos V. Además, a modo de “custodia” de éste últimos –los investigadores sospecha que pudieron ser parte de él–existen dos medallones con representaciones de Alejandro Magno y del Rey David.





La restauración de esta parte importante de la historia de la ciudad supondrá un desembolso de unos 16.000 euros y será realizada por técnicos especializado sen conservación y restauración de bienes culturales, expertos en pintura y en escultura, que comenzaron su tarea en la sede de la plaza de la Constitución.





Fábrica da Luz

En relación con el patrimonio de la ciudad, el BNG apremió a la Xunta a adoptar medidas urgentes sobre la antigua Fábrica da Luez da Ponte Nova.





Los nacionalistas trasladaron al Parlamento de Galicia la crítica situación del inmueble, “que se atopa en grave risco de colapso, a pesar das múltiples iniciativas presentadas no concello nos últimos anos”, explicó la diputada Mercedes Queixas.





Las instalaciones están catalogadas como monumento industrial en 2018 y “por iso –añade el BNG– esiximos á Xunta a facer cumprir os mecanismos de protección e conservación para dar cumprimento á resolución da súa inclusión, por parte da Dirección Xeral de Patrimonio, no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galiza, ante o agravamento do mal estado de conservación e severo risco de desaparición”, indicó Queixas.