El PSOE carralés presenta el escrito de renuncia a sus áreas de gobierno

Los ediles del PSOE de Carral Pablo Couto, Lucía Vázquez y Jesús Cetina presentaron ayer de manera formal su escrito de renuncia a sus áreas de gobierno dentro de la corporación, después de anunciar el fin de semana que dejarían de formar parte del Ejecutivo que lidera Javier Gestal (Alternativa dos Veciños).





“A saída vén motivada por accións de Alternativa que impiden o correcto desenvolvemento das tarefas delegadas nos concelleiros socialistas, ademais da diverxencia de criterios e a singular estrutura de mando creada por AV e que supón un engano ao pobo de Carral”, sostienen los tres ediles en el documento.





En concreto, denuncian la intromisión del alcalde y su equipo en las áreas socialistas, “provocando retrasos, desviación e incluso a perda de proxectos que, nalgún dos casos, podemos calificar como históricos”, y los “intentos de ridiculización” por parte del regidor “dende o ecuador do mandato baixo a dirección do líder do partido amarelo”.





Precisamente, el fundador y portavoz de Alternativa, el oleirense Ángel García Seoane, acusó ayer a Pablo Couto en una emisora local de “atentar contra o alcalde con conspiracións e ameazas constantes”: “Quixo montar un goberno paralelo, ten o ego moi subido e dedicouse a ningunear ao alcalde”, comentó Seoane.

Couto respondió a estas palabras: “Desgraciadamente, ya conocemos el estilo de este señor de decir burradas y mentiras”.





Proyectos de vital importancia

“Durante preto dos dous anos que nos permitiron traballar, aínda que sen contar con traballadores municipais puidemos comezar a sementar e labrar moitos proxectos de vital importancia para Carral, ante un socio de goberno e un alcalde sen ideas, obxetivos ou criterios, como xa é actualmente patente e coñecido por toda a veciñanza”, destacan Couto, Vázquez y Cetina en el escrito.





Añaden que en estos dos años han presentado las alegaciones al plan de transporte de la Xunta, “con importantes logros”, se construyó la primera fase del saneamiento de San Vicente, A Ponte do Castro y Quembre, e iniciaron las negociaciones con la Sareb para adecentar los edificios inacabados en Carral, entre otros.





Ángel García Seoane declaró que Alternativa “fai un chamamento a calmar as augas”. “Tendemos a man á nova voceira do PSOE”, concluyó.