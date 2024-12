El alcalde de Carral se niega a convocar un pleno que solicitó la oposición porque lo ve ilegal

La inferioridad numérica en la que la marcha del concejal Francisco Bello Hermida, al grupo de los no adscritos, ha quedado Alternativa dos Veciños en el Ayuntamiento de Carral es más patente en cada sesión plenaria celebrada. No obstante, el alcalde, Javier Gestal, no se amilana y ha decidido desoír a la oposición y no convocará un pleno que así se lo han reclamado PSOE, PP y el propio Bello Hermida por que lo ve ilegal.



“A pretensión de suplantar as competencias da alcaldía por vía plenaria que intenta o concelleiro tránsfuga está chamada ao fracaso, pois non cumpre os requisitos formais para levala a cabo. Entre o concelleiro e os grupos de PP e PSOE fixeron unha pinza para solicitar no a realización dunha serie de proxectos de obra, case todos de carácter deportivo e sen valoración económica, polo que non se pode promover ao carecer de financiación”, indican fuentes del Gobierno local carralés a través de un comunicado hecho público ayer.



Alternativa también asegura que la propuesta lo que busca es que no se puedan aprobar unas obras previstas para incluir en un plan de la Diputación “co grave risco de perder uns 700.000 euros (...) algo que, de producirse, terían que explicar á veciñanza os promotores da iniciativa”.



“En definitiva, o pleno extraordinario solicitado polo concelleiro tránsfuga de Alternativa non se celebrará ao non se axustar á normativa legal”, insiste la formación que aconseja a los ediles de la oposición a presentar la iniciativa como un ruego en un pleno ordinario.