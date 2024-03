El PSOE no garantiza su apoyo a un sucesor de García Patiño a la alcaldía de Cambre designado por UxC

El PSOE no garantiza que vaya a apoyar al candidato que se postule a suceder a Óscar García Patiño en la alcaldía de Cambre si este es designado por Unión por Cambre (UxC), la formación política independiente que lidera el todavía regidor. La agrupación socialista local exigirá un cambio de rumbo dentro del Gobierno local “logo de corroborar que o alcalde recén dimitido non asumiu ningunha responsabilidade persoal”.

A través de un comunicado hecho público ayer, a través de la agrupación provincial coruñesa, indican que ahora se abre un período de reflexión para valorar todas las opciones posibles.



“Os socialistas agardan reunirse nos vindeiros días con UxC para coñecer de primeira man as intencións do novo alcalde ou alcaldesa, tendo en conta que é necesario un cambio de rumbo que permita solucionar os problemas administrativos existentes”, apuntan, al tiempo que advierten de que no se puede tener al Ayuntamiento en una lucha constante entre el cuerpo administrativo y el político.



“O obxectivo da política e o traballo dun alcalde é buscar solucións para a veciñanza e niso temos que estar todos, ese cambio de rumbo só é posible si todos imos a unha, goberno, corporación municipal e funcionariado”, afirman e insisten en que Cambre precisa de un gobierno local que no solo disponga de capacidad de gestión, si no también que tenga “cintura política para chegar aos acordos necesarios encamiñados a desbloquear todos os problemas que se están a vivir no concello”.



Dimisión



La reacción del PSOE, única que ha podido recoger ayer este diario, se hizo pública 24 horas después del anuncio de García Patiño de que iba a presentar su dimisión. Lo hizo el todavía alcalde, el pasado jueves, en una comparecencia en la que se mostró convencido de que su decisión puede facilitar la gestión en el consistorio cambrés. Atribuyó los reparos a cuestiones como el abono de facturas por parte de la Intervención y la Secretaría municipal a una “animadversión” hacia él.



“Qué pretenden no lo sé, paralizar el Ayuntamiento sí lo están consiguiendo, no se puede pagar sino hay un informe de una interventora”, dijo, reprochando también tanto a una como a otra cambios de última hora en cuanto a la elaboración de los convenios.