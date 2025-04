Pan cierra su ciclo en la Alcaldía de Cambre llevando a pleno unos presupuestos de casi 21 millones

La aprobación de los presupuestos municipales no será recordada por María Pan como un mero trámite, al menos al frente de la alcaldía. Si el año pasado tuvo que enfrentarse a una moción de confianza para sacarlos adelante, los que lleva hoy a pleno significan su cierre de ciclo como gestora principal del Ayuntamiento de Cambre. Y, como ella misma reconoce, es uno de los dos puntos prioritarios que pretende dejar resueltos “antes do pleno do próximo venres (11) no que se formalizará a miña renuncia como alcaldesa”.



La segunda cuestión que pretende dejar finiquitada es su compromiso de recuperar y plantear la aprobación de la RPT “que se fixera no seu momento e que, se ben tiña o apoio de todos os sindicatos, contaba con informes en contra das habilitadas nacionais de Intervención e Secretaría e do xefe da área de Urbanismo e Réxime Interior”, dijo la todavía mandataria local.



El documento económico, que para salir adelante precisará de apoyo de los grupos de la oposición, asciende a 20.889.000 euros y, según fuentes municipales, se adapta a la actual situación del Ayuntamiento. Así, se recogen los créditos necesarios para licitar los servicios que se encuentran en precario.



Gastos en personal



El capítulo de gastos en personal alcanza los 7,9 millones, lo que supone un 0,93% más que en el ejercicio anterior. La subida se adoptó para dar cobertura a una posible carrera profesional, dando así respuesta a las demandas del personal municipal. El aumento también se lleva a cabo en vista a una posible modificación de la RPT para incorporar nuevos técnicos en los departamentos de Secretaría, Intervención y Cultura y Deportes.



Por otro lado, en el apartado de gastos corrientes en bienes y servicios, con un montante de 9,2 millones, contiene las cantidades necesarias para regularizar y licitar los servicios municipales que se hayan en precario.

Tejido asociativo



La cantidad que destina el ejecutivo local de UxC a bienes corrientes es de 1,2 millones. Servirá, añaden las mismas fuentes, para hacer frente al pago de las bolsas de estudio, ayudas de emergencia social, subvenciones a asociaciones y entidades supramunicipales, así como a otras consignadas de forma nominativa. “É dicir, a cantidade usarase para axudar a manter a actividade que realiza o tecido asociativo que é esencial”, apuntan.



UxC también afirma que se trata de unas cuentas “adaptadas” y que eso no impide que el capítulo de inversiones alcance los 2,3 millones. Así, se prevé llevar a cabo la finalización de los graderíos del campo de fútbol de Os Pinares; la instalación de nuevos baños públicos en el parque Ramón Barba; la reurbanización de la manzana tres de la urbanización A Barcala; la pavimentación de las vías y caminos de titularidad municipal y la ampliación de puntos de luz de la red pública rural.

Compromiso



Respecto a la RPT, María Pan insiste en que se trata de una de sus prioridades y en la que trabajó “arreo durante o pasado mandato xunto aos sindicatos do Concello”.



“Unha empresa especializada foi a que se encargou da confección deste documento. A documentación está entregada, as mesas de negociación realizadas e a proposta a pleno está tamén feitas cos informes en contra das habilitadas e do xefe da área de Rexime Interior”, apostilla la regidora cambresa.