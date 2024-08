Los oficios de toda la vida y la cultura local protagonizarán las Festas do Demo de O Temple

Demostraciones de oficios, mercado de artesanía, cantos de taberna... todo en las Festas do Demo de O Temple (Cambre) tendrá un regusto ancestral. Los festejos, que tratan de poner en valor la cultura local y las tradiciones de la comarca coruñesa, se celebran este fin de semana con diferentes actividades y actuaciones musicales.



La asociación Urbilar lleva días ultimando los preparativos de la cita, que se desarrollará en diferentes localizaciones del barrio, con una gran carpa frente al CEIP Portofaro: “Estamos moi ilusionados con esta festa na que intentamos dar voz á historia e a cultura do Temple, difundindo tradicións, cancións e ata sucesos que ocorreron na nosa parroquia e que fomos recopilando nunha revista que facemos cos veciños. Tamén quixemos poñer en valor a música tradicional e a nosa lingua”, indican desde la directiva.



Aseguran que estas celebraciones tienen cada vez más acogida entre el público: “Foi medrando pouco a pouco e esperamos que o siga facendo con maior variedade de actividades”, expresan.

Cerca de 20 artesanos

Entre los 18 artesanos que acudirán al evento se encuentran las mujeres de la asociación Cabanas Rural, que mostrarán el proceso de hilado del lino; Panchi Morán, que elabora vidrieras; Raquel Montero, ilustradora; María Piñeiro, que trabaja el trenzado de paja y mimbre; o Jorge Eiroa, que realiza decoraciones en forja, entre otros muchos. En el mercado habrá también productos de cantería, dibujo, cuero o joyería, adelanta la organización.



“O feito a man é o que caracteriza o noso mercado, é a filosofía desta actividade. Contaremos con exhibicións de fiado do liño, ferreiría e canteiría, ademais doutra sesión de elaboración de parches de pandeireta a partir de elementos da natureza”, comentan desde Urbilar.



La fiesta comienza este sábado con una alborada por las calles de O Temple y el torneo de chave a las 17.00 horas. A las 19.00 horas tendrá lugar la IV edición de los cantos de taberna por los bares de la localidad y a las 23.00 horas habrá foliada. Cerrará la primera jornada la Mekánika Rolling Band a medianoche –en la carpa–.



Ya el domingo, día 1, a las 10.00 habrá muestra de motos clásicas en el paseo marítimo y en la carpa comenzará a las 10.30 la feria de artesanía. La orquesta Platinum protagonizará la denominada “sesión vermú sen présa”.



El nombre de esta fiesta viene de atrás. “A festa debería ser celebrada o 15 de agosto por Santa María, pero cambiouse no seu tempo ao último domingo de agosto porque había moitas festas nesa data en lugares próximos. Ao non coincidir co patrón dicíase que era a Festa do Demo”, dicen.