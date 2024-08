Un demonio para anunciar las fiestas de O Temple

Un simpático demonio preside estos días la glorieta de El Paraguas, llamando la atención a conductores y viandantes. Junto a él se ubica el cartel de la cuarta edición de las Festas do Demo, que tendrán lugar el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre.

Contarán con alboradas, torneo de chave, foliadas y mercado de artesanía, además de actuaciones como las de la Mekánika Rolling Band o la orquesta Platinum. Están organizadas por la asociación vecinal Urbilar.

Los organizadores explican que el nombre de la fiesta viene de atrás. “A festa debería ser celebrada o 15 de agosto por Santa María, pero cambiouse no seu tempo ao último domingo de agosto porque existían moitas festas nesa data en lugares moi próximos. Ao non coincidir co patrón dicíase que era a Festa do Demo”, comentan.