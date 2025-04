María Pan | “Yo no podía seguir cobrando de los impuestos de mis vecinos sin hacer nada”

Hace cinco días anunció a sus vecinos su decisión de renunciar a la Alcaldía de Cambre. Tras 374 días en el cargo y varias semanas de meditación, por respeto a los ciudadanos y a sí misma, “porque vivo aquí y no puedo estar cobrando de los impuestos de mis vecinos sin hacer nada o no todo lo que creo que merece Cambre” .

¿Cómo reacciona la asamblea de Unión por Cambre al anuncio de María Pan? Porque antes de escribir la carta usted informa a UxC.

Lo entendieron aunque les gustaría que esto no hubiese sucedido. Les expliqué que estamos como en una rueda en la que unos meses subimos para después caer y eso no nos permite avanzar. La aprobación de unas facturas o sacar un contrato no puede ser un éxito. Un éxito sería poder desarrollar el proyecto político de UxC y no podemos porque estamos a otra cosa. En mi cabeza es un gráfico en el que hemos ido subiendo y nos detuvimos, y estaba viendo que íbamos a caer, porque a estas alturas aún no se ha cerrado el balance de la cuenta de 2024 y no podemos aprobar los suplementos para las subvenciones. Todo lo que avanzamos con las AMPA el año pasado lo estamos perdiendo otra vez... Todo lo que hemos avanzado con Sementeira para poner al día el convenio... Mientras no se apruebe ese suplemento que está vinculado a la liquidación del presupuesto no podemos suscribir el del 24. Vamos a llegar a mediados de año, y sin tiempo material para poder abonar las subvenciones.

Todo apunta a que la alternativa es un Gobierno del PP –la segunda candidatura más votada en 2023, ahora mismo tiene cuatro ediles–. ¿Eso cómo lo encaja UxC?

En una sesión, el PP nos preguntó que si ellos gobernaban y llevaban un REC (reconocimiento extrajudicial de crédito) a pleno, si lo íbamos a aprobar y les dijimos que sí. Si traen cosas a pleno, que sea para el beneficio de Cambre, lo vamos a sacar. No vamos a votar en contra porque sea el PP el que lo proponga, aunque ahora ellos sí se unan (PP, PSOE y BNG). Tres partidos totalmente distantes para votar en contra todo lo que nosotros proponíamos. Creo que les toca a ellos dar un paso. Porque si tú estás instalado en el no por el no, porque lo que hay en el Gobierno es lo peor del mundo y existen alternativas (ellos dicen que han puesto sobre la mesa pero a mí no me han llegado), igual es el momento de que tú gobiernes, que tienes 11, la mayoría absoluta en Cambre.

¿Un pacto entre PP, PSOE y BNG?

¿Es un pacto antinatura? Sí, pero ha estado funcionando en la oposición estos meses.

Usted los emplazó a presentar una moción de censura y no lo hicieron.



¿Por qué considera que ahora sí se van a poner de acuerdo?

Diana Fernández, la portavoz del PP, me pidió varias veces que dimitiese. Pues ya dimití.





¿Qué ocurrirá después de la sesión de renuncia, la del día 11?

No lo tengo claro. Ni los trámites ni los tiempos. El viernes solicité por escrito que se me explique si los días son naturales o hábiles porque las cosas cambian. No para el pleno del 11, pero sí para el de elección de alcaldía porque además está Semana Santa por el medio. También preguntaré por los trámites porque hasta ahora lo tenía muy claro pero me están surgiendo dudas por todo lo que se está comentando.

¿Cabe la posibilidad de que alguno de los que suman mayoría apoye a UxC, de conformar una coalición como al inicio con el PSOE?

UxC no se lo plantea a priori porque creemos que nadie se va a acercar a nosotros. Ninguno ha sugerido algo así y todos critican. En este caso, a mí. Que lo entiendo, porque soy yo la que ha estado al frente. En su día le planteamos al BNG y a Alternativa dos Veciños entrar en el Gobierno. AV rechazó una coalición pero aceptó entrar en la Junta de Gobierno de Cambre. Y el BNG dijo que no entraba ni en una ni en otra. Entonces, nosotros sí que lo planteamos en su día y lo rechazaron, con lo que esa no es una alternativa que baraje UxC.

Comentó que no está decidido si presentan candidato, que lo determinará la asamblea de UxC.

Yo no me voy a postular, eso está decidido y quiero que quede claro porque lees las declaraciones de algunos y da la impresión de que igual vuelvo a ser yo. Si yo quisiese seguir de alcaldesa yo no habría dimitido. Porque yo no estoy aquí para hacer un circo. Entonces, una vez he tomado esta decisión, que me ha costado mucho tomar, evidentemente no me voy a postular. No lo voy a hacer.





¿Qué pesó más, lo personal o la situación de Cambre?

Personalmente no lo estoy pasando bien. Llevo una temporada mal, he perdido muchos kilos y los que me conocen ven que no soy la misma. Pero ha pesado más el no ser capaz de avanzar, sobre todo desde el cambio de postura del PSOE. Hasta ese momento yo pensé que iríamos tirando, pero cuando ellos empezaron a votar en contra... Mire, en su día se aprobó un sueldo que no tiene mucha gente en su día a día para la alcaldesa y yo no puedo estar aquí cobrando sin hacer nada. Porque yo vivo aquí. Tengo dos hijos pequeños y no quiero que alguien se me acerque por la calle y me diga... Ah, para cobrar sí que vales, pero para sacar el municipio adelante... No tenía garantías de poder sacar nada.



Habla de la estrategia de los socialistas, ¿a qué cree que se debe ese cambio por parte del PSOE?

Hablan de informes en contra, y en los REC los hubo desde el primer momento. Antes de irse Óscar (García Patiño) se presentó uno y llevaba informes en contra, pero ellos aún estaban en el gobierno y votaron a favor. Luego llevamos otro y siguieron votando a favor con los mismos informes en contra. Después cambiaron, primero a la abstención y luego al no. Me da la impresión de que se escudan en esos informes pero no son coherentes. Yo creo que ellos se ven con fuerza sin querer entrar en el Gobierno para así desgastar a UxC. Y es más sencillo. La situación de Cambre no es fácil, y a priori nadie quiere venir aquí a gobernar porque sabe lo que hay. Las mismas dificultades que he tenido yo y ha tenido antes Óscar, las van a tener ellos. Ahora son 11 votos frente a 7. A 9 cuando nos apoya Alternativa dos Veciños, incluso 10 con la edil no adscrita, pero ellos siempre son más y ahí está... Desgaste, desgaste y desgaste. UxC llegaría totalmente desgastado a las elecciones porque ha estado aquí dos años sin poder hacer nada. Pero no es que tú no hayas propuesto cosas, es que ellos no te han permitido sacarlas adelante. Yo creo que ellos han hecho esta estrategia pero no pensaron en mi dimisión porque, a ver, un partido no deja a una alcaldía así porque sí.

Dicen que uno de los motivos por los que cambian de actitud es porque no sacó a contratación todo aquello a lo que se comprometió. ¿Por qué no lo hizo?

Seguimos trabajando en ellos. Porque el SAF (Servizo de Axuda no Fogar), que se llevó a licitación, empezó a tramitarse estando el PSOE en el Gobierno. Y saben que nos llevó un año y pico poder llevarlo al pleno por los informes en contra. Volvía al departamento, los técnicos consideraban que había cosas que había que cambiar, volvían a cambiarlo. Está pasando con el de limpieza de instalaciones municipales que lleva, no sé si son tres o cuatro informes en contra ya, y que se va a volver a subir para intentar... Decía un día el PSOE que yo lo que tenía que hacer era propiciar que esos pliegos llevasen los informes a favor, y estoy de acuerdo, sería lo ideal. ¿Por qué no se llevaron? Porque los tiempos de tramitación, y ellos lo saben mejor que nadie porque estuvieron aquí, se están volviendo excesivos.

Otra cuestión son los reparos de Intervención. Ha tenido que levantar a muchos. ¿Teme que algún día tenga que responder ante la justicia por esos reparos?

Nadie está libre de que lo lleven ante un juez. A mí se me ha acusado en sesión plenaria de estar haciendo delitos muy graves, pero a día de hoy no estoy imputada en nada. No se me ha llamado a declarar. Eso no quiere decir que en el futuro pase algo, no lo sé. Pero todos los reparos que he levantado los he levantado basándome en sentencias y en jurisprudencia. No me levanto en mi casa un día y digo hoy voy a levantar reparos, no. Los he intentado justificar y explicar lo mejor que he podido. A veces igual se me ha respaldado de un informe técnico, porque yo no soy técnica, pero sí que los he leído. Siempre me han dicho, cuando hagas algo justifica por qué lo haces.

¿Tiene contabilizados cuántos?

Muchos. He tenido que levantar el reparo de la Declaración de Emergencia Sanitaria. Los niños no podían estar en los coles y tuve reparos suspensivos a eso.

Antes de oficializar su dimisión se celebrará una sesión para aprobar los Presupuestos 2025 y la RPT. ¿Por qué a tres días de renunciar a la Alcaldía de Cambre?

En ese presupuesto empezamos a trabajar en septiembre del 24. Es verdad que alguien ya dijo por ahí, lo hiciste tú, claro, como el del año pasado, si no me lo hace lo tendré que hacer yo. Y los tiempos hacen que yo tenga los informes técnicos pertinentes para llevar a comisión el martes. Ahora están dictaminados y no los puedo dejar en un cajón. También me han dicho que para qué demonios los llevo si igual viene otro a gobernar y les adelanto trabajo porque ya los tiene aprobados ¿Y a mí qué me importa? Ojalá se aprueben y ojalá el que venga pueda tirar de esos presupuestos. En cuanto a la RPT, me senté con los sindicatos y les dije, mira, yo ahora mismo me atrevo a llevar la RPT con los informes en contra. ¿La queréis? Ellos me dijeron, adelante.

