El libro '30 años del Rock in Cambre' aterriza en el mercado de San Agustín

Hoy se presentó en tierras herculinas, en concreto en la cantina A Parva del Mercado de San Agustín, '30 años del Rock in Cambre', de la periodista de El Ideal Gallego Noelia Díaz.

En la presentación también estuvo el alcalde del concello de Cambre, Óscar García, quien apuntó que ese libro "só o podía facer unha cambresa, amante do festival".

Díaz afirmó que fueron unos dos años de trabajo y que “ver que o libro se fixo realidade é un orgullo”

El festival siempre creció, desde sus comienzos con grupos como Inadaptados o Hemacaos, dos grupos históricos del municipio que se han reunido después de décadas para conmemorar los 30 años del festival, que también asistieron a la presentación en el mercado coruñés.

Presentación del libro '30 años del Rock in Cambre'



Los inicios

La periodista quiso con esta presentación del libro homenajear a los asistentes, los que dieron los primeros pasos para que el Rock in Cambre llegase a ser lo que es hoy.

La banda Inadaptados hizo alusión a que en aquella época no había plataformas digitales, todo lo que hacían era ir a festivales y conocer a otros grupos. De ahí nació la idea de crear algo innovador para el concello. Con 17 o 18 años le propusieron al consistorio hacer un festival de esas características, y aunque al principio fueron un poco reacios, apostaron por la idea y funcionó. "Ao comezo tocabamos no escenario e despois baixabamos á barra do bar a poñer as copas aos asistentes", ya que en aquella época no había la inversión de ahora.



Las mujeres en el rock

En el libro hay un apartado donde las mujeres cobran protagonismo, ya que pocos han sido los grupos que han pasado por la tablas del festival durante estos años.



La autora, como estaba en un grupo cuando era adolescente, piensa "que aínda queda moito por recorrer", pero que se camina en el sentido correcto. Sin ir más lejos, mañana, viernes 12, abre el grupo Leria, compuesto integramente por mujeres.