Leria | “Tocar en el Rock in Cambre es una oportunidad, venimos de salas pequeñas”

La banda Leria, formada por cuatro mujeres de 19 a 24 años, será una de las encargadas de “abrir fuego” el viernes en el festival Rock in Cambre. Con menos de un año de trayectoria, las jóvenes han conseguido hacerse un hueco entre los teloneros del evento, que celebra su XXX edición este fin de semana y que tendrá a Los Zigarros, Burning, Costas, Dakidarría, Agoraphobia, Zënzar y The Peawees, entre otros, en su cartel. Además de Leria tocarán las bandas locales Another Wasted Year, Stonewolf, Sin City Devils, Hemacaos e Inadaptados.

¿Qué sienten al formar parte de un festival con tanta historia?

Para nosotras es una gran oportunidad, estamos acostumbradas a un formato más pequeño, de salas, y subir a un escenario así va a ser increíble. Hemos adaptado nuestras canciones y puesta en escena para el Rock in Cambre, un festival muy conocido en toda Galicia.

Se enmarcan en el pop rock. ¿Qué suelen escuchar?

Sidecars, Love of Lesbian... aunque últimamente hemos tirado más al rock. En nuestro setlist hay muchísimos estilos mezclados y mucho movimiento de uno a otro, un concierto realmente es un recorrido, un viaje.

Este año habrá, por fin, dos bandas formadas exclusivamente formadas por mujeres [Agoraphobia y Leria] en el Rock.

Sí, creemos que somos las primeras teloneras en hacerlo y es un honor. Nunca hemos tenido problemas ni discriminaciones por ser chicas, aunque alguna vez tocando en la calle se nos ha acercado algún hombre borracho a tocar nuestros instrumentos y eso si fuésemos chicos no pasaría seguro. Agoraphobia nos encantan y nos hubiese gustado tocar el mismo día que ellas.

¿Cómo comenzaron el grupo?

Helena Barreiro (batería) y Mayra Vila (guitarra y voz) estudiamos juntas y después conocimos a Itzi de Blas (bajo) y Andrea López (teclado). Este año tocamos en la Mardi Gras y en el Cazuza y tenemos un ‘bolo’ pendiente en La Disfrutona, en el Orzán.

¿Se toman el grupo como una afición o buscan profesionalizarse?

Lo pasamos muy bien pero ensayamos todas las semanas y nos lo tomamos muy en serio. Tres de las integrantes trabajamos y otra estudia, así que tenemos que compaginar todo y cuadrar horarios para ensayar. Otra cosa que nos gustaría destacar es que nuestros temas son en gallego y nos gusta defenderlo, es algo muy importante para nosotras. El gallego no tiene que ser solo para música tradicional. l