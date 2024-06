Cambre insiste en el suplemento rechazado por la oposición para abonar facturas de 2023

El Gobierno de Cambre volverá a llevar al pleno de junio el suplemento de crédito y crédito extraordinario que no salió adelante en mayo al ser rechazado por la oposición para el abono de facturas pendientes, informaron desde el equipo de María Pan.



En un comunicado, los responsables municipales señalaron que PP, PSOE y BNG plantearon aprobar solo las partidas correspondientes a las subvenciones pendientes a entidades, propuesta que también iba incluida en el suplemento promovido por el Gobierno de Unión por Cambre, “dejando así fuera las partidas para seguir liquidando la deuda con las empresas”.



La alcaldesa, María Pan, sostiene que el suplemento de crédito y crédito extraordinario iba a servir para abonar aquellas facturas de 2023 que no se habían podido incluir en el reconocimiento extrajudicial aprobado el pasado 20 de mayo por falta de crédito, según el informe emitido por Intervención de Cambre.



Así, empleará estos 30 días de ‘impasse’ antes de aprobar inicialmente los Presupuestos de 2024 (en caso de no prosperar una moción de censura) para seguir dando pasos y avanzar en soluciones, por lo que se llevará a pleno esta propuesta para habilitar el crédito necesario para pagar 643.061,70 euros en facturas del año 2023.

Con ese suplemento se pretende también reponer los 2,1 millones de euros consumidos en ese pago de facturas del año 2023. Asimismo, se buscará garantizar que ciertas partidas del presupuesto prorrogado del año 2023 (ahora en vigor) dejen de estar con saldo negativo, garantizando así los compromisos de gasto de este año en materia de servicios básicos.

En los últimos días, Cambre procedió a abonar las facturas incluidas en el reconocimiento extrajudicial aprobado en mayo. La regidora señala que “se ben se trata dunha boa nova para as empresas, que ven polo menos saldada parte do que se lles debe, o problema non está resolto e seguimos a dar pasos nese sentido para liquidar a débeda do ano 2023 e licitar os servizos que están en precario”.

En el suplemento y crédito extraordinario se volverá a incluir crédito de expropiaciones de otras anualidades, para las certificaciones de obra y el crédito necesario para pagar las dos sentencias judiciales en las que se condena al Ayuntamiento de Cambre a pagar las facturas adeudadas.

La regidora recuerda que Unión por Cambre ha promovido, en los últimos meses, dos reconocimientos extrajudiciales y ha decretado, además, la emergencia sanitaria para solucionar los problemas de limpieza, “actuando sempre con valentía e levantando a man cando se trata de asuntos importantes para o municipio", dijo Pan, que sostuvo que "non lle pido aos grupos que fagan o mesmo que este goberno porque entendo a responsabilidade que conleva levantar a man no pleno cos informes en contra das habilitadas nacionais, o único que lles pido é que faciliten a aprobación destes puntos absténdose, todo para que Cambre poida seguir avanzando de cara á normalidade”.

Saldada la deuda de 2023 y a expensas de que se concluyan los expedientes de revisión de oficio ahora en curso, el ejecutivo de UxC estudia, una vez informadas las facturas de 2024 por Intervención, adoptar vías alternativas para pagar mientras no se puedan licitar y adjudicar los servicios esenciales. Un pago que, tal y como adelantó la alcaldesa en el pleno de la cuestión de confianza al que se sometió, podría pasar por avalar el pago en base a la teoría del enriquecimiento injusto, empleada de forma recurrente por múltiples administraciones.

