Cambre implica a sus vecinos en la elaboración de la nueva ordenanza municipal de ruido

Cambre pretende implicar a la ciudadanía en la elaboración de una nueva ordenanza de ruidos y, con esta intención, abrirá una consulta pública en la web municipal que estará disponible durante 15 días. En este periodo, los vecinos podrán hacer sus propuestas y sugerencias para la confección de la nueva normativa.



El concejal de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, explicó que “o ruído é un dos elementos que afecta, de xeito máis negativo, na calidade de vida dos veciños e veciñas, polo que a súa opinión é fundamental”.



La ordenanza actual de protección del medio ambiente contra la emisión y recepción de ruidos se aprobó en 1999. No obstante, el documento se encuentra obsoleto y no está adaptado a la normativa autonómica y estatal vigente.



Los interesados pueden realizar sus aportaciones desde este jueves 10 de marzo, a través de la web del Ayuntamiento de Cambre sobre las siguientes cuestiones: problemas que se pretenden solucionar con la nueva ordenanza sobre contaminación acústica, necesidad y oportunidad de su aprobación, objetivos de la norma, posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, régimen de inspección de los locales o establecimientos productores de ruidos y régimen sancionador ante incumplimientos de la normativa sobre contaminación acústica. Además, el municipio contactará con las diferentes asociaciones de vecinos y empresariales para informar del inicio de esta consulta pública.



Los técnicos estudiarán las diferentes propuestas y elaborarán la propia ordenanza. Esta se llevará a pleno para su aprobación inicial y se expondrá al público para la formulación de alegaciones. El último paso será su aprobación definitiva en pleno.