Cambre avanza en la promoción turística de sus murales a través de la realidad aumentada

Cambre avanza en la consolidación de sus murales como atractivo turístico al incorporar un herramienta de realidad aumentada que, para empezar, ha hecho que Xosé Antonio Touriñán, caracterizado como Xan de Malvís –Fendetestas–, cobre vida en Os Campóns, en Santiago de Sigrás. Una creación del artista ourensano Mon Devane que, a solo unos días de que se cierren las votaciones en la web de Street Art Cities, sigue con opciones de convertirse en el Mejor Mural del Mundo de 2022. Una candidatura que el Gobierno de Óscar García Patiño trata de impulsar con esta iniciativa, que dio a conocer en Fitur 2023.

En cuanto a su uso, es necesario escanear un código QR que –automáticamente– redirige al usuario a Instagram y, en concreto, al filtro Fendetestas. Una vez abierta esta sección, se deberá enfocar la cámara del teléfono al mural o a una imagen de la obra y, en ese momento, como si de magia se tratase, el actor Xosé Antonio Touriñán comenzará a moverse como Xan de Malvís entre los árboles de Cecebre.

El escritor Wenceslao Fernández Flórez se inspiró en la Fraga de Cecebre para escribir ‘El Bosque Animado’ (1943) y, casi ochenta años después, uno de los personajes más célebres, el del Fendestestas, inspiró a Devane.

El alcalde, Óscar García Patiño, el concejal de Deportes e Xuventude, Daniel Mallo, y los diseñadores, animadores y programadores de esta tecnología AR, David Saborido y Javier Portomeñe, explicaron cómo surgió esta idea y el funcionamiento de la herramienta, que ahora pretender extender a otras obras creadas en el marco del Cromatic Mural Fest.

"O mural de Mon Devane foi o mellor do mes de xullo, polo que sabíamos que este ía ser un dos seleccionados para optar a ser tamén o mellor do mundo do 2022", indicó Patiño. "Tendo isto claro –continuó– queriamos pór en marcha unha campaña que nos servise para promocionalo e así obter un maior apoio por parte da cidadanía" de Cambre.

Ahora son dos las obras creadas en el municipio las que optan al número uno, con lo que "se xera interese entre a veciñanza, estudaremos aplicar a tecnoloxía noutros murais", matizó Patiño.

Por su parte, Saborido y Portomeñe explicaron el desarrollo de esta RA: "Tuvimos que sacar una gran cantidad de fotografías desde varios ángulos, a diferentes horas del día y utilizando distintos tipos de configuración de la cámara (...) seleccionamos aquellas que tenían una mayor semejanza con el mural para intentar ser lo más respetuosos posibles con el trabajo de Mon Devane".

Los dos animadores editaron de las instantáneas por capas y, a continuación, hicieron la animación, que tuvieron que simplificar para Instagram y que se proyecta tras escanear un QR. Las redes sociales y la web municipales recogen toda la información y el código para que los usuarios puedan probar el filtro y como se indicó en la presentación de esta herramienta, la previsión es que la gente interactúe con el mural utilizando esta herramienta y dejándose llevar por Fendetestas.