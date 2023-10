El alcalde de Cambre renuncia a su sueldo hasta que no se pague a los proveedores

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, ha hecho público un comunicado en el que afirma que renunciará a cobrar su nómina hasta que no esté solucionado el pago a proveedores, asociaciones municipales, anpas y clubs deportivos.

"La situación que se está viviendo en el Concello de Cambre me está afectando personalmente y espero que esta decisión, consensuada con mi familia, sirva para tranquilizar, si es posible, a todos los afectados por esta situación; me da vergüenza que no se estén pagando facturas ni subvenciones y yo seguir cobrando la nómina municipal", afirma el regidor.

García Patiño asegura que se pone "en el lugar de todas y cada una de las personas afectadas" y que no dejará "ni un segundo de trabajar para encontrar soluciones y que, finalmente, se hagan los pagos lo más rápidamente posible".

Esta decisión, añade, la asume en su propia persona como cabeza visible de todo el gobierno: "Nunca perderé de vista que me debo a mis vecinos y vecinas así como a toda la gente que trabaja prestando servicios para este Concello".

En cuanto al resto del equipo de gobierno asegura que no va a consentir que ninguno de sus compañeros adopte la misma decisión ya que están "haciendo un esfuerzo incansable por conseguir soluciones para desbloquear la situación y poder devolver al Concello de Cambre la buena imagen que siempre ha tenido como institución".

La decisión adoptada, insiste el regidor, le permitirá sentarse con los proveedores y asociaciones en igualdad de condiciones: "No me podrán decir que no los entiendo porque a mí si que me pagan la nómina".

Para los que consideran que "es simplemente un gesto" asegura que es lo que le "sale de dentro" y le da "algo de paz en estas semanas que están siendo muy complicadas para todos y todas".

La situación actual en el Concello de Cambre, considera, "tiene su origen en una problemática que jamás se ha querido afrontar a nivel nacional". Explica el alcalde que "la administración local, en general, arrastra graves problemas debido, sobre todo, a que la administración pública no ha sabido adaptarse a la actual sociedad, con trámites administrativos tediosos y lentos que poco o nada son acordes con una sociedad que vive a una velocidad de vértigo".

Las limitaciones en materia de contratación de personal constriñen a una administración pública que no es capaz de ponerse al día e incorporar personal y perfiles profesionales muy necesarios hoy en día. "La falta de personal y la imposibilidad de crear nuevos puestos de trabajo --afirma-- nos está generando también que se trabaje, muchas veces, en base a las urgencias que van llegando; en el día a día. Quedando en un segundo lugar esa visión de gestión global que, sin duda, conlleva mucha implicación tanto política como técnica".

Termina el comunicado con disculpas públicas a todos los afectados por esta situación y, por extensión, a todos los vecinos y vecinas de Cambre.