El secreto de la tortilla de Betanzos “son los huevos caseros de Josefa”

Aceites Abril se ha aliado con los vecinos de Covelo en Pontevedra, Betanzos y Herbón en A Coruña para lanzar una nueva campaña bajo el lema de “Haciendo Mejor a los Mejores”. En esta ocasión, de la mano de sus vecinos de Covelo, Betanzos y Herbón y sus ferias gastronómicas, el churrasco, la tortilla y el pimiento, respectivamente.



Ligado a las tradicionales conmemoraciones gastronómicas tan singulares Nito, alma mater de la “Festa do Churrasco de Covelo”, Jorge Río, vecino de Betanzos y ganador en dos ocasiones del Concurso a la Mejor Tortilla Casera en la Semana de la Tortilla de Betanzos, y Milagros, presidenta de la Denominación de Origen Protegida “Pemento de Herbón, dan voz a un mensaje sencillo y contundente: “Somos de Churrasco”, “Somos de Tortilla”, “Somos de Pimientos”, el tridente de cualquier reunión veraniega que se precie, señala la marca.



La campaña empezó este lunes, 22 de julio, y Betanzos es uno de los grandes protagonistas de la mano de Jorge Río, al que preguntan las claves para la mejor tortilla, especial y única como es. Betanceiro del barrio de A Ponte Vella, reafirma: “O verdadeiro segredo son os ovos caseiros de Josefa. E despois patacas de Coristanco, aceite de oliva Abril suave e sal. Tamén é importante unha bóa tixola”.



“O que buscamos é unha tortilla non moi alta, apenas dourada no exterior, e pouco cuajada por dentro”. Jorge es una voz más que autorizada en el tema, no en vano ha sido el ganador de las dos ediciones del concurso a la Mejor Tortilla Casera de Betanzos enmarcado en la Semana de la Tortilla de Betanzos que a finales de Septiembre y principios de octubre de cada año pone a Betanzos en el mapa de la gastronomía mundial y que este año celebrará su XVIII edición.



Por cierto, una regla más: nada de cebolla. En Betanzos, al menos. No en vano la norma del concurso de tortillas del Concello de Betanzos así lo establece desde 2018.