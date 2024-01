Reportaje | Un cuaderno para colorear y acercar a los niños al origen de El Pasatiempo

‘As Mulleres do Pasatiempo’. Una edición especial para acercar a los niños la Huerta de Don Juan. Un libro para colorear que nace del compromiso de la Asociación de Amigas e Amigos do Parque do Pasatempo con este espacio y dar a conocer sus atractivos entre los escolares y de la aptitud creativa de José Souto Santé, ilustrador, investigador y autor de El Blog del Pasatiempo.

“Falamos de facer material relacionado co parque para nenos e nenas” y, en este sentido, “cando estaba aberto ao público fixemos actividades exclusivas para eles, pero por desgraza o noso amado xardín leva xa cinco anos pechado, toda unha vida para os cativos”, por lo que “o noso labor de inculcar o amor ao patrimonio e ao parque queda pois, bastante limitado”, explica Souto.



‘Muleres do Pasatiempo’ –en castellano por ser fiel a su denominación original– es un libro para colorear que su autor pudo completar en 2023. “Son ilustrador e levo seis anos dando clases de debuxo a nenos” y de esta experiencia vital nace la necesidad de crear un cuaderno de “debuxos feitos unicamente con líneas en negro e grises" al que, para hacerlo aún más interesante, añadió una serie de textos a través de los cuales, de una manera sencilla, trata de explicarles el simbolismo de cada estatua, “quen é esa deusa ou esa moza, e sobre todo, quen foi Juan García Naveira e que fixo pola xente de Betanzos”. De la curiosidad que pueda despertar en los menores surgirán nuevos entusiastas del Parque de El Pasatiempo.

Cubierta de 'As Mulleres do Pasatiempo', de José Souto Santé



En cuanto a los motivos por los que aparecen solo 'mulleres', el autor aclara que “decidín centrarme nas figuras femininas deixando para o futuro un posible segundo libro as masculinas” y que “seleccionei trinta esculturas sen apenas deixar ningunha fora”, detalla Souto. “Curiosamente cos homes tereino máis difícil”, en tanto “o machismo reflíctese ben no parque, malia que as mulleres representan na súa maioría a seres imaxinarios e alegorías, os homes representan a seres reais, reais e poderosos, chegan ao parque polos seus postos de poder, polo seu papel na Historia”, matiza el creador de estas ‘Mulleres do Pasatiempo’.

El libro puede adquirirse por 8 euros –10 si se envía por correo– en la Librería Santé, el establecimiento que el autor tiene en el número 31 de la avenida Casanova de Eirís, en A Coruña.



Los interesados pueden solicitarlo por WhatsApp o Telegram en el 637 80 15 48, escribiendo a libreriasante@gmail.com o a través de Instagram (@libreriasante).