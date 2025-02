El PP se disculpa por su error tras verificar que en la carpintería del mercado de Betanzos solo se utilizó madera

El PP se disculpó con el PSOE por el “error cometido” al cuestionar el uso de aluminio en la rehabilitación del Mercado Municipal de Betanzos. La número uno del Partido Popular, Cecilia Vázquez, asumió en primera persona “a metedura de pata”, expuso la edil en la sesión extraordinaria convocada para analizar las obras del POS+. Unas disculpas que aceptó la alcaldesa, María Barral.



No obstante, la mandataria aseguró que comparecerá para aclarar cualquier duda y aportar toda la documentación relativa a estas obras, costeadas con los Next Generation.



Vázquez expuso que desde octubre han sido constantes los avisos de vecinos –incluso de técnicos en la materia– alertando al PP del uso de aluminio en las ventanas del mercado e instando a sus representantes a denunciar la situación teniendo en cuenta lo inflexible que es la norma en cuanto a los materiales autorizados para los inmuebles del casco histórico, y que eso los llevó a trasladar este malestar a los medios de comunicación y solicitar la comparecencia de Barral. Además, a los testimonios ciudadanos se sumó que “un operario aseguró a una compañera que las ventanas eran de aluminio”, añadió Vázquez.



Tras conocer que los responsables de la obra aseguraron que la carpintería es exclusivamente de madera de castaño y que cuentan con los certificados correspondientes, los conservadores asumieron su error a través de su portavoz, Cecilia Vázquez.



La regidora socialista, aunque aceptó las disculpas, recriminó la actuación de los populares: “Era tan sinxelo como acudir ao concello e solicitar toda a documentación”, zanjó Barral.

Todas estas explicaciones se dieron al término de una sesión extraordinaria en la que se aprobaron las obras del POS+, con los votos del PSOE, el PP y los no adscritos, y la abstención del BNG, cuyos responsables de mostraron especialmente críticos: “O Goberno do PSOE ten sen executar as obras do POS de 2023 e por suposto as do pasado ano, e ademais imos recibir este ano entre 40.000 e 50.000 mil euros menos ao mes pola retención dos ingresos do Estado”, denunció el edil Salvador González.



Por eso, para el BNG “sería máis oportuno dedicar o POS a gasto corrente para non comprometer aínda máis situación económica do Concello de Betanzos”, si bien, al igual que el Partido Popular y los dos no adscritos, reconocieron la necesidad de las actuaciones contempladas con cargo al Plan de Obras y Servicios 2025.



La inversión más importante (170.000 euros) se destinará al cementerio, donde se acondicionarán las cubiertas, pero también se contempla la renovación del parque infantil de Pintor Seijo Rubio (125.000 euros) y la pavimentación de los núcleos de Touriñao de Arriba y Abaixo, en San Martiño de Tiobre (196.000).

El pleno también aprobó, con el mismo esquema de votación, los pliegos de contratación del servicio de comedor escolar del CEIP Vales Villamarín.