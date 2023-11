La oposición apremia a Cacheiro a aclarar la implicación de Oza-Cesuras en la contaminación del Mendo

La crisis del agua de Betanzos alcanza Oza-Cesuras. La oposición al Gobierno de Pablo González Cacheiro, conformada por PSOE, BNG y una edil no adscrita, insta al alcalde a aclarar “a súa responsabilide no episodio de contaminación do Mendo”.



Así, los ediles socialistas, la nacionalista y la no adscrita solicitaron la convocatoria de una sesión extraordinaria y monográfica para que el mandatario municipal “rinda contas sobre este asunto”, en tanto el informe que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil entregó al Juzgado de Betanzos advierte de norovirus en varios tramos del río antes de la captación de O Coto y deficiencias en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Oza-Cesuras.



En este sentido, la portavoz del PSOE en la corporación de Oza-Cesuras, Laura Sánchez Couceiro, alerta, de acuerdo con el atestado, de la intervención de las “deficiencias” detectadas en la depuradora “na contaminación que sufriu o pasado verán o suministro de auga en Betanzos” y que acabó infectando a cientos de vecinos de As Mariñas.



En su solicitud, registrada en la sede municipal, la oposición indica que el Seprona de la Guardia “tería solicitado ao Concello de Oza-Cesuras información que estes non achegaron, a pesar de detectar bastantes deficiencias”, al tiempo que califica la cuestión a tratar “de máxima gravidade por afectar ó medio ambiente, á auga e á saúde pública” en Betanzos y en los municipios por los que, antes de alcanzar la ciudad, también discurre el Mendo.



La nacionalista Estefanía Busto explicó que exigirán al alcalde “información sobre os verquidos no río Mendo e a calidade da auga, relacionado co gromo de gastroenterite que afectou ao concello de Betanzos”.



Además, la representante del BNG insistió en que, según trascendió del informe, “o Concello de Oza-Cesuras non achegou a documentación requerida polo Seprona, malia detectarse deficiencias na EDAR de Oza”.



“Pensamos –añadió la misma edil– que se trata dun asunto de máxima gravidade e mesmo se puxo en risco a saude de moitas persoas”, apuntó Busto.



Desde la organización nacionalista aseguran que, en cualquier caso, “os verquidos ao río e a mala calidade da auga non son feitos anecdóticos, senón que nos últimos anos houbo varios episodios, feitos que levamos ao pleno e ao Parlamento de Galicia”.



Además, el BNG confirmó que “unha vez máis, trasladaremos este asunto para exixir responsabilidades, dada a gravidade da situación, tanto ambiental como de saúde”, mientras que desde el PSdeG, que el sábado se expresó en términos similares, apuntaron a que también están valorando elevar esta cuestión a O Hórreo.