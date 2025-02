Las maniobras observadas en las obras de Santa María do Azougue indignan a los vecinos de Betanzos

Indignación en Betanzos por cómo se están acometiendo las obras en Santa María do Azougue. Los vecinos aseguran que las “agresiones” son constantes y exigen más celo y vigilancia a la empresa y a las autoridades competentes después de ver los vídeos que circulan hace unos días en redes sociales y que comparten los vecinos a través de la aplicación WhatsApp.



En ellos se aprecia como los operarios elevan una hormigonera hasta la cubierta empleando una grúa y la carga impacta varias veces contra el ábside de la iglesia, construida entre los siglos XIV y XV. Lo mismo con una suerte de carretilla, captada en otro momento, “pero isto ocorre case a diario”, comenta un residente, que exige más control a las administraciones, en este caso a la Xunta. También el BNG, que urge explicaciones a la Dirección Xeral de Patrimonio.



Para los nacionalistas, el vídeo “pon claramente de manifesto a incompetencia da empresa que está executando a obra contratada pola Xunta na igrexa de Santa María do Azougue, unha das mellores mostras do gótico galego”, expuso la diputada Mercedes Queixas, que no ocultó su preocupación “polos riscos para a conservación dos seus elementos patrimoniais”, añadió Queixas.

Desde Cultura de la Xunta indicaron “a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tivo coñecemento dos feitos e está avaliando a situación de cara a tomar posibles medidas”, si bien aseguraron que “segundo puideron saber os técnicos, a igrexa non sufriu danos”, respondieron desde Santiago a la consulta de este diario sobre lo ocurrido en O Azougue.

“A Xunta de Galiza é a administración que ten que velar pola conservación do noso patrimonio e, polo tanto, pedímoslle que actúe para garantir esta conservación e controle a execución das obras de rehabilitación contratadas”, continuó la representante del BNG, que interpelará a los responsables autonómicos “para saber se é consciente das irregularidades que se están a producir nesta obra e que pensa facer para garantir a conservación desta xoia do gótico de Galicia”.



Las obras de Santa María, que la Xunta acomete en virtud de un convenio de colaboración de la Diócesis de Santiago, estarán acabadas para Semana Santa. La intervención en curso servirá para resolver “a entrada da auga na sancristía, eliminar as humidades no teito e nos paramentos verticais e reparar a cuberta da igrexa e da sancristía, que presenta tellas rotas e gran cantidade de vexetación”, explicaron las autoridades autonómicas durante una reciente visita a Betanzos.