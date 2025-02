La Diputación destina en 2025 casi 350.000 euros a servicios de Igualdad de los municipios

La Diputación de A Coruña destinará 349.800 euros a subvencionar la contratación de técnicos de Igualdad y Servicios Sociales en 2025. Así, dieciocho municipios “recibirán axudas entre 8.800 e 22.000 euros”, y tres de ellos se integran en la comarca de Betanzos (Coirós, Paderne y Betanzos).

“O obxecto do programa FOAI/2025 é a asistencia económica ás entidades de menos de 20.000 habitantes, contribuíndo ao financiamento de técnicas e técnicos e axentes de igualdade de xénero para a dinamización e o desenvolvemento de políticas de igualdade, ademais da coordinación coa Deputación no marco do primeiro plan de acción das políticas de igualdade de xénero na provincia da Coruña”.



Con esta acción se subvencionarán “os postos de traballo que estean desempeñados por persoal funcionario ou laboral”, indicaron desde A Coruña.



La diputada Sol Agra manifestó que “entre as necesidades na procura da igualdade e na loita contra a violencia de xénero, atópase a de dotar de persoal técnico especializado que dinamice no territorio as políticas públicas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e traballe a prol da erradicación da violencia de xénero”, explicó también la responsable del área de Igualdade.



“Por iso é tan importante, tanto para a Deputación da Coruña coma para os concellos de toda a provincia, esta liña de subvencións”, añadió Agra.



En este sentido, se refirieron a la tarea “fundamental” que desempeñan los técnicos de Igualdade: “Non só proporcionan información, orientación e asesoramento, senón que programan, planifican e interveñen na realización de proxectos, en colaboración co noso departamento, de dinamización de políticas de

igualdade no territorio”, apostilló Sol Agra.