La Diputación de A Coruña colabora con el centenario de la Casa Núñez

La Casa Núñez sigue de actualidad y, una semana después de conocerse la cesión de Jesús Núñez, quien la convirtió en sede de la Fundación CIEC (Centro Internacional de Estampa Contemporánea), su vicepresidente, Pedro Galilea, acaba de alcanzar un acuerdo con la Diputación de A Coruña. Así, la institución coruñesa colaborará con los actos del centenario del inmueble modernista del número 2 de la Rúa do Castro. Una obra de Rafael González Villar, el urbanista que asistió la ‘metamorfosis’ de la ciudad a partir de 1917. El Betanzos de los cambios y del aperturismo; el de la Irmandade da Fala y de los Hermanos García Naveira.



Los Núñez encargaron al arquitecto coruñés el diseño de un edificio destinado a albergar unos almacenes comerciales, con departamentos de confección y mueblería y hasta una sucursal del Banco de España.



El Área de Cultura de la Diputación de A Coruña, que dirige Natividad González, colaborará con las actividades desarrolladas en el marco de este centenario con una aportación de 36.000 euros, de acuerdo con el convenio suscrito entre González y Galilea.



“A Casa Núñez é historia, patrimonio e cultura, de Betanzos e de todo o país,” apuntou a deputada, “e unha excepcional mostra do gran traballo do artista, que serve tamén de escaparate para as obras de artistas emerxentes e tamén de outros xa consagrados”, expuso la diputada nacionalista, que incidió en que “a labor da Fundación CIEC referenda esta aposta, cunha intensa programación que vai máis aló do seu centenario, e que sitúa a cidade betanceira no epicentro mundial da arte gráfica”, añadió González.

Actividades

Con motivo de la conmemoración de los cien años de la casa, la Fundación CIEC organiza una serie de actividades extraordinarias, como visitas guiadas, conciertos o la edición de grabados sobre el edificio, que se suman a la programación de sus cursos anuales, y que ahora contarán con el apoyo de la Diputación.



“Dende Cultura da Deputación, contamos cunha importante liña de apoio á creación artística nas súas diferentes disciplinas, como a arte gráfica”, expuso la representante provincial, que detalló que “este apoio se reflicte na colaboración coa Fundación CIEC para o desenvolvemento de diferentes iniciativas anuais, como o Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica”.