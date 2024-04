Curtis cerró 2023 con un remanente en sus cuentas de más de 2,5 millones

El Ayuntamiento de Curtis cerró 2023 con un remanente de más de 2,5 millones de euros y un período medio de pago anual de 10,5 días, confirmaron desde el Gobierno de Javier Caínzos. En la sesión convocada para este viernes, día 12 de abril, se dará cuenta “da liquidación do orzamento do exercicio anterior” y se revelará que, “a pesar dos desafíos económicos, un ano máis o concello pecha o exercicio económica cun equilibrio financieiro saudable”, apuntan también desde la casa consistorial de Teixeiro.



“Parte desta cifra, uns 1.515.637 euros xa están comprometidos na financiación da incorporación de remanentes dos exercicios económicos 2023 e de 2024”, por lo que “serán en torno a 1.031.646 euros os que quedarán dispoñibles para destinar durante os próximos meses”, explica el Ayuntamiento de Curtis.



El Presupuesto de 2023 se aprobó con unas previsiones iniciales tanto de gastos como de ingresos de 5,2 millones de euros y el importe total de las modificaciones de crédito tramitadas durante 2023 ascendieron a 6.479.362,99, frente a los 5.841.927,54 euros del año 2022. Estas cifras dieron origen a unas previsiones definitivas de gastos e ingresos por importe de 11.707.732,52.



Por otro lado, el período medio de abono de facturas a proveedores registrado el año pasado se situó en 10,5 días, adelantó el Ayuntamiento de Curtis.



El alcalde, Javier Caínzos, manifestó que “os datos que verten o peche do exercicio 2023 poñen de relevancia o alto volume de traballo desenvolto polo persoal municipal cun total de 1.584 facturas tramitadas” y evidencian que “Outro ano máis dase cumprimento á lexislación vixente nos prazos de pago a proveedores”, añadió Caínzos.



“A pesar das altas inversións levadas a cabo garantizouse a saúde financieira do concello”, añadió al regidor de Curtis.

Gallineros

Además, en la misma sesión se abordará una propuesta del Gobierno local sobre la normativa en vigor de los gallineros de autoconsumo, en la que se incide en el “malestar existente no concello coa nova normativa ás explotacións/currais familiares que crían para consumo familiar e que non comercializan ningún dos seus produtos (ovos ou carne) debendo estar rexistradas no rexistro xeral de explotacións gandeiras”, indican desde Curtis.



Los responsables municipales explicaron que “esta nova normativa supón máis carga burocrática e trabas para aqueles propietarios que non sacan ningún beneficio económico destas explotacións”, por lo que se insta al Gobierno de España a que modifique el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio “polo que se establecen as normas básicas de ordenación das granxas avícolas”.