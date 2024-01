Casi 4.000 mayores brigantinos pueden viajar gratis en autobús

Unos 3.700 mayores de 65 años de Betanzos pueden viajar gratis en el transporte público de la Xunta empleando la Tarxeta de Mobilidade de Galicia.



Así lo explicó la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, que visitó el municipio acompañada por el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, para participar en un encuentro con la Asociación de Mulleres Rurais Liafail. Una entidad que preside Carmen Prieto, cuenta con más de tres centenares de socias y tiene 27 años de historia, habiendo celebrado sus ‘Bodas de Plata’ en 2022, cuando el Ayuntamiento de Betanzos le concedió el Premio de Igualdade Úrsula Meléndez de Texeda.



El objetivo de este encuentro, con el que Vázquez atendió la solicitud de reunión realizada por las responsables del colectivo betanceiro, fue “trasladar información e resolver as dúbidas das asociadas sobre os beneficios desta medida de fomento do transporte público e a prol dunha mobilidade máis sostible”.



En la convocatoria, que se celebró en el Espazo Xove, se informó del funcionamiento de esta medida, “que está en vigor desde o pasado 1 de xaneiro e permite a gratuidade para os maiores de 65 anos no transporte público autonómico”, detalló la Xunta.



Las personas mayores de 65 años interesados en acogerse a esta iniciativa “deben dispoñer da Tarxeta de Mobilidade de Galicia, a TMG, que se pode adquirir nas oficinas de Abanca, e aboar con ela as súas viaxes”, expuso la titular de Mobilidade de la Xunta.

Cifras

En este momento, más de medio millar de mayores de 65 años de Betanzos (575) cuentan con este dispositivo y, “aqueles que aínda non dispoñan del poden solicitalo nas oficinas de Abanca para comezar a viaxar de balde no autobús interurbano coa Tarxeta de Mobilidade de Galicia”.



Este dispositivo funciona de manera similar a la tarjeta Xente Nova, destinada a los menores de 21 años. Así, los de más de 65 pueden realizar hasta sesenta viajes gratuitas al mes en cualquiera de las líneas de autobús autonómico, y el importe “é devolto posteriormente, cargando a bonificación na tarxeta nun caixeiro”.



En este sentido, tal y como apuntó la Xunta, “o importe das viaxes realizadas na primeira quincena do mes reintégrase a partir do día 5 do mes seguinte; e o dos desprazamentos efectuados na segunda quincena do mes, pódese recuperar a partir do día 20 do mes seguinte”, como explicaron Vázquez y Maestro a las decenas de mujeres que acudieron al encuentro de Betanzos.