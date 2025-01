La cantidad de adhesiones al ‘Homenaxe a Pachico’ obliga a cerrar las inscripciones

El ‘Homenaxe a Francisco Díaz Pereira ‘Pachico’ ha superado todas las previsiones y, a una semana de su celebración, la comisión organizadora se ha visto obligada a cerrar las inscripciones “por necesidades operativas y para evitar un desbordamiento del aforo”, indicaron sus integrantes antes de indicar que la convocatoria, el sábado 25 de enero, comenzará a las 12.00 horas en el Alfonsetti.

Allí, en el antiguo cine, habrá un acto abierto a todos los que deseen asistir en el que se hará un repaso de su andadura social e institucional, donde “se contarán anécdotas, se expresarán testimonios y se dará lectura a las numerosas adhesiones recibidas desde dentro y fuera de Betanzos”.



Después, se celebrará una comida de confraternidad con la degustación de un cocido en los salones del Pazo de Santa Cruz de Mondoi. La comisión pondrá autobuses a disposición de los asistentes desde la plaza de los Irmáns García Naveira.



“El número de inscripciones, que supera largamente las doscientas, ha sido tan elevado que se ha tenido que cerrar”, explicaron los organizadores que, teniendo en cuenta que muchos vecinos interesados en asistir no podrán hacerlo, anunciaron que todos los que quieran adherirse al homenaje y no dispongan de plaza podrán hacerlo enviando una nota escrita o firmando en el libro que estará a disposición del público en la sede de la Fundación CIEC (Rúa do Castro, 2) entre el lunes 27 de enero y el viernes 31.



Díaz, edil de Cultura durante más de veinte años, salió hace casi un decenio del municipalismo activo, al que entró de la mano de su amigo Antolín Sánchez Presedo, que encabezó la candidatura del PSOE en las Locales de 1983. Después, en 1987 acompañó a Manuel Lagares, alcalde de la ciudad desde 1985 hasta 2007. Tras recuperar los socialistas el Gobierno de Betanzos de la mano de Ramón García, volvió en 2011 y continuó hasta 2015.