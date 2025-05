El BNG insiste en la “xestión directa” como la más adecuada para el mercado municipal de Betanzos

Tras la confirmación de que ninguna empresa optó a la concesión de los espacios de hostelería y restauración del mercado municipal de abastos, el BNG volvió a solicitar al Gobierno del PSOE que “asuma a xestión directa" de las instalaciones: “Acaba de ficar deserto o concurso para explotar a maior parte da Pescadería por un canon mínimo que é o que se lle estaba a cobrar a cada unha das praceiras que estaban traballando nela”, advirtió el edil nacionalista Salvador González.



En su opinión, “o concurso deserto é a consecuencia do enfoque turístico que o Goberno local do PSOE lle deu ao mercado de abastos, a súa proposta para a xestión do espazo consiste nunha concesión a unha empresa privada que non se mete porque, obviamente, non hai a perspectiva de negocio que un mercado deste tipo ten en grandes cidades”, destacó González. En este sentido, los nacionalistas instan al Gobierno de María Barral a que “pare e pense” sobre A Pescadería.



“O Goberno local embarcouse só nesta privatización do mercado, o pleno instouno a valorar e a estudar a xestión directa do mercado e agora que a empresa privada lle di que non lle interesa explotar o mercado é o momento de explorar esta outra vía”, explica también González.



“Levamos lustros demandando a mellora do mercado municipal en accesibilidade, equipamentos e dinamización, xa fixemos investimentos cando diriximos Comercio hai vinte anos e propuxemos completar a súa oferta con mercados de produtos de tempada na praza contigua, para reforzar a súa función comercial”, comentan antes de incidir en que cuando se anunció su puesta valor “estivemos a favor porque pensamos que é un investimento necesario, longamente demandado e que debe contribuír á dinamización comercial do casco histórico e ao servizo da súa veciñanza”, pero no ven adecuado el enfoque del PSOE.