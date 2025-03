Betanzos homenajea a Dolores Vázquez: “Lo de hoy es muy especial, pero necesito que el Gobierno me pida perdón”

El edificio Liceo de Betanzos ha sido testigo de la entrega del XVII premio Úrsula Meléndez de Texeda a Dolores Vázquez Mosquera. En el acto, la betanceira no pudo contener las lágrimas ante el apoyo de su gente, aunque asegura que la herida aún no está del todo cerrada: “Lo de hoy es muy especial, pero necesito que el Gobierno me pida perdón”.

Dolores Vázquez recibe el premio en Betanzos | Patricia G. Fraga

Dolores Vázquez sufrió hace poco más de 25 años una complicada situación personal con un proceso judicial injusto, conocido como el caso ‘Wanninkhof’, que acabó con un ingreso en prisión que duró un total de 519 días, hasta que se demostró su inocencia; además de un juicio mediático, que acabó por destrozarle la vida.



Tras aquel episodio, regresó a Inglaterra, y años más tarde -desde hace siete- a su ciudad natal, Betanzos, en la que reside y que desde el primero momento le abrió sus puertas, como una vecina más.

“En estos años nunca me sentí sola. No ha pasado un día que yo no recuerde el cariño de la gente. Esto es lo que me fue haciendo cada vez más betanceira”, expresó Vázquez ante la expectación del aula de cultura Xulio Cuns, lugar improvisado donde finalmente se celebró el acto tras la gran multitud de gente que no se quiso perder el homenaje.

Acto

En el acto, que contó con la presencia de la Corporación Municipal, liderada por la alcaldesa, María Barral, un público entregado se deshizo en aplausos durante varios minutos para demostrar el cariño, que como Dolores Vázquez ha apuntado en ocasiones, su ciudad siempre le ha brindado.

“É o momento de recoñecer, honrar e pedir perdón a unha muller que sufriu unha das maiores inxustizas da nosa historia recente. Betanzos débeche moito máis que palabras. Debémosche xustiza, dignidade e a calor que che foi arrebatada cando máis o necesitabas. Fuches vítima dun sistema que en lugar de ampararte, condenoute e sinaloute”, concluyó la alcaldesa.