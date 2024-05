Betanzos culmina las catas arqueológicas de los terrenos de los primeros espacios verdes del casco histórico

Betanzos completó el estudio arqueológico de los terrenos del casco histórico en los que se crearán las dos primeras áreas verdes y de esparcimiento, especialmente orientadas a los niños, del entorno monumental, en A Pescadería y Os Cabildos.



El edil de Urbanismo e Casco Histórico, Diego Fernández, aseguró que en ambos casos se realizarán “actuaciones blandas” que apenas modificarán la disposición actual de estos espacios pero que, en cualquier caso, al tratarse de una intervención en la zona antigua, la Dirección Xeral de Patrimonio analizará sendos estudios para autorizar las obras, que han de estar acabadas antes del 31 de diciembre de 2024.



Los trámites de expropiación siguen su curso y el abono se realizará con alrededor de 170.000 euros de la operación crediticia de 1,5 millones destinada a afrontar la aportación municipal para obras del POS+ de la Diputación de A Coruña y de los Next Generation. En concreto, se expropiaron una superficie de 2.117 metros cuadrados entre San Francisco y A Ribeira, otra de 582 entre las calles Travesa, Pescadería y Roldán. En esta última, se creará el que será el primer “espazo de xogos infantís co que se dotará o centro histórico de Betanzos”.



“Trátase de recuperar un espazo verde actualmente degradado” para crear un entorno "de carácter familiar, que incluirá xogos de aprendizaxe para os máis pequenos relacionados coa historia do casco”, explicaron desde el Gobierno de María Barral.



Además, será el complemento ideal a las obras iniciadas a solo unos metros de allí para la adecuación integral del Mercado Municipal de O Azougue.



La institución municipal incorporó estas actuaciones al Plan de Sustentabilidade Turística do Casco Histórico de Betanzos, que elaboraron con la Reserva de Biosfera de As Mariñas para optar a los Next Generation. Un documento que contempla una serie de intervenciones en este entorno “co obxectivo xeral de posicionar a cidade a nivel nacional como polo de turismo cultural e escaparate dos produtos agroalimentarios da reserva á que pertence; mediante a creación dunha oferta experiencial diferenciadora, de calidade e comercializable que poña en valor a identidade do territorio e axude á xeración de riqueza”, indicaron entonces responsables de As Mariñas y de Betanzos.