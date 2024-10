Betanzos contrata las obras para ampliar infraestructuras y modernizar A Condesa

El Ayuntamiento de Betanzos acaba de sacar a contratación la construcción de una nueva área recreativa en A Condesa para “a recuperación dunha franxa de zona verde situada entre a urbanización e a N-VI”. Como recogió este diario hace unas semanas, esta intervención, así como el acondicionamiento integral de la plaza de Enrique Riego, se enmarcan en las obras impulsadas para ampliar los servicios e infraestructuras existentes y modernizar el barrio, construido en los 80.

En este sentido, la alcaldesa, María Barral, aseguró que se trata de “recuperar un espazo que co paso do tempo se foi degradando e que debe de ser aproveitado pola veciñanza de Betanzos en xeral e a da Condesa en particular, dotándoo de mobiliario urbano e dun espazo acorde para o esparcemento”, indicó la alcaldesa de Betanzos. Las obras supondrán una inversión de 219.947 euros y estarán incluida en una actuación que llevará a cabo con la Diputación de A Coruña.



“O proxecto incluirá a instalación de bancos e mesas, ademais de novas especies arbóreas; a limpeza de toda a zona, e a creación dun carreiro peonil” y, en el norte, se podarán las tuyas existentes “para formar un sebe que servirá de pantalla sobre as inmediacións da N-VI”.



Como complemento, se renovará la plaza de Enrique Riego, para “ordenar os diferentes espazos de xogos para os máis pequenos e pequenas”, dotar la zona de mobiliario urbano y realizar diversas actuaciones en materia de accesibilidad, así como reparar el pavimento, crear un circuito para bicicletas, patines o sillas de ruedas, “con sinais de tráfico en todo o percorrido”, detallaron desde el Gobierno de María Barral.



Además, también en colaboración con la Diputación de A Coruña y con una inversión de 220.000 euros, se sacó a licitación el acondicionamiento de unos terrenos en Bellavista para crear 68 huertos urbanos, que estarán divididos con caminos peatonales, con un armario de madera para almacén en cada uno; zona de compostaje para uso general y tomas de agua para riego, adelantaron desde Betanzos.