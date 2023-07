Betanzos confía en poder levantar nuns días as restriccións no consumo de auga

"As últimas analíticas apuntan a que os traballos de desinfección realizados pola empresa concesionaria están a dar os seus froitos e que durante a próxima semana podería cambiar a situación que temos”. Así o anunciou hoxe a alcaldesa, María Barral, despois de manter unha nova reunión de seguimento con responsables técnicos de Saúde Pública, Augas de Galicia e Viaqua para valorar as últimas actuacións e as analíticas que diariamente se van realizando.



A alcaldesa destacou o esforzo que novamente se fixo por parte de Saúde Pública e a empresa concesionaria e o propio Concello de Betanzos con xornadas de horas e horas de traballo na procura de solucións e en poñer os medios para que esta situación se correxise canto antes.



Tras a xuntanza desta mañán, a alcaldesa informou que actualmente a presenza de norovirus, segundo os informes das analíticas, manténse soamente no depósito de Xanrozo. Para o luns está previsto que se tomen novas mostras de confirmación e no caso de que os resultados obtidos, que se coñecerán a mediados da semana que ven, sexan satisfactorios, levantaríanse as restriccións, excepto nos núcleos que abastece o depósito de Xanrozo, que terían que esperar uns días máis.



Así as cousas, as previsións, segundo se acordou na reunión de hoxe, é que o mércores poderían levantarse as restriccións en todo o concello agás os núcleos que dependen de Xanrozo como A Graña, Guiliade, Piadela, Viladesuso, Castro, Infesta, O Farragoto, Abelares e parte da Condomiña.



Ata ese momento se manteñen pois as restriccións para a inxesta (bebida ou preparación de alimentos), lavado de alimentos e hixiene bucodental.



Segundo trasladou tamén Saúde Pública, non se produxo durante estes días ningún aumento de casos de gastroenterites “por encima dos habituais”, ao contrario do episodio do mes de xuño.



O Concello de Betanzos xunto coa empresa concesionaria manterá o servizo de abastecemento ata ese momento a través das tres cisternas que cada día renovan a auga e a través das cales se reparten 15.000 litros.

Tamén se están a levar as garrafas de auga para cubrir as necesidades de diversos colectivos, os maiores de 75 anos que viven sós; a aqueles veciños que teñen problemas de mobilidade e a familias vulnerables.