Barral, sobre la realidad del Vales Villamarín: “Llamaré cada día a Educación hasta que atiendan Betanzos”

El Gobierno de Betanzos reitera sus demandas para el CEIP Vales Villamarín. La alcaldesa, María Barral, advirtió de que “un curso más, la situación sigue siendo la misma, cuando no peor”, con más recortes y varios niños sin escolarizar que, “tras agilizar los trámites a raíz de la denuncia de la comunidad educativa, deberían poder matricularse la semana que entra”, indicaron la mandataria y el edil Andrés Hermida.



El centro, al que acuden menores del municipio pero también de los vecinos de Coirós y Paderne, es uno de los de más matrícula de Galicia. Con casi un millar de alumnos, la comunidad escolar reivindica desde hace años una serie de obras que no se acaban de materializar, sin que por parte de la Xunta se aclaren los motivos o se conteste al Ayuntamiento de Betanzos. “Llamaré cada día a la Jefatura Territorial de Educación, a ver si por insistencia, en algún momento tienen la deferencia, al menos, de contestarme”, aseguró Barral.



Las actuaciones que más urgen son la cubierta de las instalaciones deportivas, que no se pueden utilizar cuando llueve, y la renovación integral del segundo ala de sus instalaciones, pendiente desde hace años, a la espera de completar una intervención iniciada en 2017.



Entonces, en una visita del delegado territorial al centro, la Xunta anunció una inversión de más de 400.000 euros en el Vales Villamarín. Unas obras que consistirían en el aislamiento del inmueble y la renovación integral de la carpintería metálica, el cambio de la iluminación actual por otra de tecnología led y la adecuación interior del centro, lo que contribuiría no solo a mejorar su imagen sino a la eficiencia energética del edificio y a un ahorro considerable en el consumo, pero esa inversión “só chegou a reformar a metade do colexio, e a día de hoxe seguimos á espera de que na outra metade do centro se fagan os traballos comprometidos, para poder dicir que se cumpriu o anuncio do 2017”.



En cuanto a las obras del pabellón deportivo, la alcaldesa reconoció que en su último encuentro con la delegada de la Xunta en A Coruña, ambas acordaron “compartir” la inversión para el cambio de cubierta pues, “si bien no es nuestra competencia, aceptamos poner la mitad, como nos pidieron, para que se pueda realizar la obra”, continuó Barral.

Discriminación

En relación con la reforma pendiente, se anunció en dos ocasiones la licitación del proyecto, “ambas en campaña electoral”, pero sigue sin hacerse y, en este momento, “en el Vales Villamarín hay niños de primera y de segunda”, según el aula en que estén, en un ala o en otra, sostuvo la regidora, que sí reconoció que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en una de sus visitas a la ciudad para la entrega de viviendas en el casco histórico, le aseguró que “entendía y compartía nuestras demandas más que razonables para el CEIP Francisco Vales Villamarín”.



Para la alcaldesa, Betanzos está siendo “discriminado” respecto a otros municipios similares, pero “seguiré insistiendo” y “cada lunes solicito una cita con el conselleiro”, convencida de que algún día será atendida por Román Rodríguez.