La Xunta impulsa un campamento accesible e inclusivo para treinta personas en Gandarío

Apuesta de la Xunta por un verano accesible desde Gandarío, en Bergondo. Hasta allí se desplazó el director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, para conocer a los asistentes al campamento específico ‘Natureza xunto ao Mar’.



En la actividad, que se desarrolla hasta el miércoles en el Complexo Xuvenil As Mariñas, participa una treintena de personas con discapacidad que “gozan dun verán accesible grazas a este programa” impulsado por el Gobierno de Alfonso Rueda.



Los que se unieron a esta iniciatva, con edades comprendidas entre los 19 y los 50 años, “desfrutan dende o pasado luns de actividades na praia como xogos na area ou caiac, que se combinan con veladas e noites de animación”, indicaron desde la Consellería de Política Social e Xuventude. Una oferta completamente adaptada a las necesidades especiales de estos hombres y mujeres que en ocasiones “se ven privadas de acceder a elas na súa contorna debido a problemas de accesibilidade”, detallaron los responsables de la Xunta.



Durante la visita, Fernando González Abeijón destacó la alternativa de conciliación que supone esya actividad para las personas con discapacidad y también para sus familias, incidiendo, en este sentido, en que “estes campamentos específicos, que ofrecen un total de duascentas prazas este ano, contan con actividades completamente adaptadas ás súas necesidades coas que gozan do seu tempo de lecer e fortalecen as súas habilidades en distintos ámbitos, como as relacións sociais”, y todo en el entorno natural de Gandarío.

Campaña

Estas plazas en campamentos específicos se suman a otras cien reservadas en los otros que convoca este verano la Xunta.



Así, la que Rueda definió hace solo unos días, tambiénen Gandarío, como “maior campaña de verán da historia da administración autonómico” destina 300 plazas a personas con discapacidad, si bien “os usuarios que decidan non optar a ningunha destas prazas reservadas tamén teñen garantidas todas as súas necesidades de adaptación en calquera das actividades desta campaña”, matizaron, en una nota remitida a los medios, desde el departamento que dirige la conselleira Fabiola García.



La semana pasada, durante su visita a Gandarío, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, destacó, tras un recorrido por las instalaciones en el que se atrevió a compartir actividades con los asistentes, su apuesta por las actividades de socialización de los menores de edad ofreciendo 10.800 plazas en campamentos de verano, una cifra que asegura que se sitúa por encima de cualquier otra comunidad de España.



También la conselleira aseguró que Gandarío es “un campamento de referencia en toda a comunidade autónoma” y un “recurso de conciliación para os pais” durante diez días en el período de vacaciones estivales.



Este año, la Xunta propone actividades para acoger a jóvenes en diversos puntos del territorio que se presenta con el lema ‘O verán que queres contar’.