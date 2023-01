Las obras del Centro de Saúde de San Cidre amplían su utilidad y seguridad

El Centro de Saúde de San Cidre, es ahora más cómodo, seguro y accesible y, después de muchos años de reivindicaciones, tras las obras acometidas por la Xunta y el Ayuntamiento de Bergondo, los vecinos disponen de un espacio moderno, con servicios adaptados a las necesidades de 2023.





El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, y la alcaldesa, Alejandra Péréz Máquez, comprobaron este martes el resultado de las actuaciones, que contó con un presupuesto de 306.000 euros y que costearon, a partes iguales, la institución municipal y el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Una visita en la que estuvieron acompañados por otros integrantes de la corporación municipal, del PsdeG-PSOE, el PP y Alternativa dos Veciños.





En el centro, con defectos de tipo constructivo y humedades, se llevaron a cabo diversas obras, incluidas las de aislamiento térmico, del que carecía, y las de adecuación de un área para las ambulancias, a las que se sumaron, en el exterior, la renovación de toda la cubierta, unificando las distintas pendientes y creando un nuevo lucernario; la sustitución de la carpintería, y la construcción de una marquesina y soportal desde el área de ambulancias, detallaron desde el equipo de Alejandra Pérez Máquez.





En el interior se realizó un acondicionamiento completo de todo el edificio, incluidas la adaptación de la instalación eléctrica a la normativa vigente y la instalación de un sistema de calefacción mediante bomba de calor.









Objetivos

El objetivo de esta obra es la de contar con una infraestructura más segura, ya que "con el mantenimiento rutinario que venía realizando el Concello de Bergondo no se podían solucionar los problemas estructurales del edificio", señalaron desde el Gobierno de Máquez, quien destacó "a importancia da colaboración entre administracións para acometer unha obra que excedía as nosas competencias" e incidió en que "ao edificio facíalle moita falta esta rehabilitación xa que, a pesar de que o mantemento, que corre a cargo do Concello de Bergondo, o íamos facendo, chegou un momento que era necesaria unha actuación de maior calado para prolongar a vida útil" de las instalaciones de San Cidre.





En representación de la Xunta, Gonzalo Trenor afirmó que "con estas actuacións o centro de saúde queda completamente actualizado" ya que "aínda que non é dos máis vellos da provincia, si que necesitaba unha reforma para, se leva funcionando desde os anos 90, proporcionarlle outros tantos anos de vida, sendo máis eficiente e confortable tanto para os traballadores como os pacientes", apuntó el delegado en A Coruña. 