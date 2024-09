Guísamo celebra el San Ramón con un renovado pabellón de deportes

Los vecinos de la parroquia bergondesa de Guísamo celebraron la festividad de San Ramón no todos con traje y zapatos nuevos pero sí con un renovado y mejorado pabellón de deportes. Lo hicieron, por cierto, con un partido de fútbol entre solteros y casados que se llevaron estos últimos. Y es que el Gobierno local, presidido por la socialista Alejandra Pérez Máquez, pocas horas antes de que la agrupación Os Sobraos, el sábado, 31 de agosto, animase el despertar de residentes y allegados, dio por finiquitadas las obras de mejora de eficiencia energética y accesibilidad de un recinto deportivo que fue inaugurado allá por el año 1999 por el en aquel entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga.



La actuación, presupuestada en algo más de 342.000 euros, buscaba mejorar el aislamiento térmico y alcanzar un ahorro energético; así como mejorar la comodidad del espacio, haciéndolo más amable en su uso. Contemplaba la reforma de la cubierta, instalando un aislamiento de lana de vidrio; la sustitución de la caldera de gasóleo por una de biomasa que, además de abastecer de agua caliente a vestuarios y aseos, disponga de alimento a ocho aerotermos para dotar al complejo de calefacción con energía renovable; la renovación total de la actual iluminación por otra de tecnología LED; la mejora de la ventilación de la pista y la instalación de una tubería de drenaje para evitar la entrada de agua desde el terreno al interior de la instalación.



Aseos y vestuarios

La iniciativa, que comenzó a llevarse a cabo el pasado mes de marzo, incluía la reforma de los aseos y vestuarios, adaptándolos a personas con movilidad reducida y también la instalación de un salvaescaleras para acceder más cómodamente a las gradas. Cabe indicar que durante el desarrollo de las reformas se redujo el espacio de estacionamiento de vehículos para facilitar que se llevasen a cabo.



“Esta obra é moi importante para as arcas municipais xa que, ademais de mellorar as instalacións, facéndoas máis modernas e adaptadas ás necesidades de todas as persoas, permítennos aforrar cartos grazas ás novas tecnoloxías, renovables e de menor impacto ambiental”, apuntaba la regidora cuando anunció el inicio de las obras.



Asimismo, Pérez Máquez aprovechaba para agradecer la colaboración desinteresada del Centro de promoción de autonomía personal de Fiobre (CPAP) que asesoró sobre cuestiones de accesibilidad al recinto deportivo de Guísamo.